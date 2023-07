“La idea de que ‘uno puede ser lo que quiera ser’ –el eslogan de Barbie– me parece muy abrumadora. Pero sí diría que el mensaje que más me marcó mientras rodábamos la película fue: ‘Eres suficiente y ya estás haciendo las cosas bien’ ”, afirmó Margot Robbie (El lobo de Wall Street, Érase una vez en Hollywood), una de las protagonistas de la película Barbie, que se estrenará el próximo 21 de julio en las salas de cine colombianas.



El primer live action de Barbie, dirigido por Greta Gerwig (Mujercitas, Lady Bird) y también protagonizado por Ryan Gosling (La la land, Blade Runner 2049), es una película muy esperada por muchos de sus seguidores.



Sus protagonistas visitaron varias ciudades en el mundo, como ciudad México –en el Barbie Fan Event, el 6 y el 7 de julio– para continuar con la promoción de la película, que se estrenará dentro de dos semanas.



Según el tráiler, expulsan a Barbie (Margot Robbie) de Barbieland, un mundo ideal, pues empieza a adquirir características más ‘humanas’, como hacerse preguntas relacionadas con la muerte y, por esto ya no es considerada perfecta. Entonces, el personaje se embarca en una aventura que lo llevará a conocer el mundo real.



“Una de las partes más desafiantes en el rodaje de la película fue decidir cómo serían el diseño y la estética de Barbieland, porque queríamos que se notara la diferencia entre un mundo construido e idílico y el mundo real, en donde todo es caótico, bello e impredecible”, relató la actriz en una rueda de prensa en México.



Para el diseño de la Barbie Dreamhouse, la casa de muñecas en la que vive la protagonista, Greta Gerwig contrató a la diseñadora Katie Spencer. La directora insistió en la importancia de mantener el color rosado para el desarrollo de la trama de la película.



Robbie ha sido reconocida durante su trayectoria como actriz por su versatilidad en el momento de darles vida a los personajes. Si bien la actriz comenzó su carrera de actuación en series como The Elephants o Neighbours, no fue hasta el 2013 cuando empezó a ser más reconocida en la industria cinematográfica.



Durante este año, la australiana obtuvo un papel secundario en la película de comedia romántica Cuestión de tiempo y también hizo parte del elenco de El lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

A partir de esos largometrajes, la empezaron a llamar más para contar con su actuación en películas como La leyenda de Tarzán, en la que interpretó a Jane Porter. En el Universo extendido de DC también la seleccionaron para personificar a Harley Quinn, protagonizando Suicide Squad en 2016 y luego en 2021.



Por su interpretación, ganó en la categoría de mejor actriz de acción de los Critics’ Choice Awards y en los People’s Choice Awards como actriz de cine de acción favorita. Y, años después, sigue interpretando a este mismo personaje en otras producciones cinematográficas como Aves de presa, que salió en 2020.



En 2017 debutó como productora con la película Yo, Tonya, en la que también actuó. Con esto logró no solo su primera nominación en los premios Óscar como mejor actriz, sino también ganar por segunda vez en los Critics’ Choice Awards como mejor actriz de comedia y ser nominada en los Golden Globe Awards.



Toda su trayectoria la llevó a ser elegida como Barbie y trabajar con Gerwig. Aunque la actriz es uno de los personajes principales, Robbie también resaltó lo importante que fue para ella que la película mostrara una multiplicidad de Barbies.



“Nunca me había sentido parte de algo que tantas personas esperaran. Fui muy feliz cuando vi la película y también sé que fuimos muy felices haciéndola. De hecho, hay una escena en la que Ryan toca la guitarra, y ese es uno de mis recuerdos favoritos. Ahora sabemos que estamos a punto de darle eso al mundo y se siente muy bien. Diría que es una explosión de alegría, color y amor”, concluyó Robbie sobre el estreno de la película.

