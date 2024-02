Margot Robbie habla tras quedar excluida de las nominaciones al Oscar por 'Barbie'

Hace una semana, las redes sociales expresaron su descontento al descubrir que Margot Robbie, la protagonista de 'Barbie', y Greta Gerwig, la directora de la exitosa película, fueron excluidas de las nominaciones al Oscar, a pesar de que la película obtuvo ocho nominaciones, incluida una para Ryan Gosling como Mejor actor secundario.



Usuarios argumentaron que tanto Robbie como Gerwig merecían ser reconocidas, destacando la creatividad de Gerwig y considerando a Robbie como el alma del proyecto. Algunos señalaron la ironía de que incluso 'Ken' recibiera los reflectores, contradiciendo la lógica temática de la película.



En un reciente panel organizado por el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), Margot Robbie defendió a Greta Gerwig, expresando su acuerdo con los comentarios globales y afirmando que Gerwig merece la nominación como directora.



Según informes de TMZ, Robbie manifestó su satisfacción por la visibilidad que 'Barbie' obtuvo en la competición cinematográfica. Sin embargo, también comprende la decepción de los fanáticos y sugiere que la situación va más allá de ellos, especulando sobre posibles problemas políticos dentro de la Academia.



Robbie agregó que el objetivo de la película era impactar la cultura, y al convertirse en la película más taquillera, superaron sus expectativas. "Eso es verdaderamente la mayor recompensa que podría surgir de ahí", aseguró.



La tercera nominación de Ryan Gosling a los Premios Oscar se vio empañada por la decisión de la Academia de Cine de Hollywood. En un comunicado, expresó su descontento por la omisión de Gerwig y Robbie, utilizando el lema "No hay Ken sin Barbie". Gosling elogió el trabajo de ambas como fundamentales para la película y lamentó que no estén nominadas en sus respectivas categorías. Sin embargo, destacó el orgullo por la nominación de America Ferrara como Mejor Actriz de Reparto y su propia participación en la categoría de "Mejor Canción Original" con "I'm Just Ken".

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.