Margot Robbie, actriz de Barbie, se retirará temporalmente de la actuación

La reconocida actriz Margot Robbie, reconocida por interpretar a la muñeca Barbie y la psiquiatra enamorada del Joker, Harley Quinn, informó hace algunos días que se retira momentáneamente de la actuación.



Tras el éxito en taquilla y las galas de los premios Emmy y Golden Globes, donde la cinta Barbie fue de las más premiadas, Robbie decidió darse un descanso de la pantalla, pero no retirarse del todo del medio.

Durante una entrevista a un medio internacional, la actriz señaló que aunque ama su oficio, cree que de aparecer en otro filme la gente empezaría a decirse: “otra vez ella”, por lo que desde el 2022 dejó de actuar - puesto que el rodaje de Barbie culminó en octubre de 2022- y manifiesta que esperará a que pase algún tiempo antes de volver a hacerlo.



Sin embargo, Robbie declara que no se retira del todo, puesto que ella también tiene experiencia en la producción y dirección cinematográfica, por lo que en cintas como 'Saltburn: El Laberinto', una de las cintas entre las favoritas al Óscar, estuvo involucrada en su producción y prepara también el regreso de 'Ocean's Eleven' con Ryan Gosling.



El hecho de dirigir alguna película también está en los planes futuros de Robbie: “Creo que he querido dirigir desde hace siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no un derecho”, expresó en la entrevista.



Además, afirmó que en muchas grabaciones, algunos directores le han preguntado sobre cómo realizan su trabajo, otros de ellos, ya que ha tenido la fortuna de trabajar con muchos reconocidos, de los cuales ha tenido un sinnúmero de experiencias.



Con esto, se confirma que la australiana no se retirará del todo, solo se tomará un tiempo para aprender sobre otros oficios de la industria, por lo que es posible que en un futuro cercano se la vea en la silla del director.

