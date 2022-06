"Pues para que vean que yo sí quiero mandarle a Marbelle un fuerte abrazo y decirle que envidio esa voz tan hermosa que tiene. Ojalá le vaya muy bien en la Colombia renaciente" fue el mensaje que le envió Margarita Rosa de Francisco a Marbelle este martes, a pesar de sus diferencias ideológicas.



El comentario de la actriz para la cantante se dio después de que Gustavo Petro triunfara en las pasadas elecciones presidenciales, celebradas el domingo.



En ese sentido, Marbelle respondió a la declaración agradeciéndole a De Francisco por su palabras y asegurándole que no hay ninguna posibilidad de que se quede en Colombia luego del resultado electoral.



"¡Gracias Margarita! ¡La verdad es que no existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir, gracias por el abrazo! ¿Ojalá les vaya bien a ustedes y con respecto a mi voz? ¡Naaaaahhh, nada interesante!", expresó la artista bonaverense.



Posteriormente, Marbelle se volvió a referir sobre el tema, pero esta vez afirmó que Margarita Rosa y Gustavo Bolívar, cada vez que se refieren a ella, incitan a "matoneadores" a escribirle "insultos".



"Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus matoneadores a escribirme para insultos y para pedirme que me vaya del país… Detrás de la hipocresía del mensaje, realmente hacen un matoneo silencioso. Entonces, no se ofendan cuando respondo", señaló.

Debido a esto, Margarita Rosa aclaró en respuesta a ese mensaje que no tuvo dicha intención: "No tuve esa intención. Nos hemos dado muy duro en esta campaña y pienso que nos toca a todos recoger nuestras palabras y restos. Yo ya comencé", explicó.

