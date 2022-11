La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco es una de las famosas colombianas que más comentarios hace sobre el actual gobierno, del cual ella ha sido una defensora. Sin embargo, este 23 de noviembre sorprendió a sus seguidores pues su perfil oficial de Twitter aparece como eliminado.

Horas antes de desaparecer, la actriz de ‘Café con aroma de mujer’ había tenido un cruce de trinos con el senador Miguel Uribe del Centro Democrático por algunas diferencias que tienen sobre el actual gobierno del presidente Gustavo Petro.



Ahora bien, al ingresar a la cuenta con el usuario @margaritarosadf la pantalla se ve completamente vacía y solamente se puede leer el mensaje “Esta cuenta no existe. Intenta hacer otra búsqueda”.

Horas antes de desaparecer, la actriz de ‘Café con aroma de mujer’ había tenido un cruce de trinos con el senador Miguel Uribe del Centro Democrático. Foto: Twitter

Los seguidores de la actriz han creado varias teorías sobre las posibles razones por las que su cuenta no aparece en la plataforma de Twitter. Una de las primeras cosas que se dicen es que el perfil de Margarita Rosa de Francisco pudo ser hackeado por una persona malintencionada.



También, se cree que Rosa de Francisco puedo ser sancionada o que ella misma tomó la decisión de abandonar la red social. Sin embargo, estas teorías no pueden ser confirmadas pues la famosa no se ha pronunciado al respecto en sus otras redes sociales.

