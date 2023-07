Recientemente, en redes sociales se ha vuelto tendencia Margarita Rosa de Francisco a cuanta de unos comentarios que hizo hace unos años sobre su relación con Dios y la religión. Lo que sucede es que algunos internautas recordaron la entrevista que le habían hecho para el canal de YouTube 'Colombianas: una biografía colectiva', la cual se tituló “Una gran bofetada de la religión católica a la mujer”.

Esta entrevista se grabó en el 2019 y en ella Margarita revelaba situaciones en su niñez que la hicieron alejarse de Dios y de la religión católica. “Mi familia nunca nos inculcó la religión, no íbamos a misa casi... Las pocas veces que fuimos para mí era muy extraño, era aterrador… el Cristo crucificado. Yo no podía creer que eso fuera un símbolo sagrado”, empezó diciendo.



Para ella Dios es una metáfora y la religión una historia que desde niños le contaron a todas las personas. Además, comentó que para ella es "imposible Dios o algo en lo que pueda creer".



“A mí me hubiera gustado ser fanática religiosa, me fascinaría ser de esas personas que creen que ir a misa lo va a salvar de algo… Daría todo en la vida, pero no, Dios se me murió pronto, creo que no hay nada después de esto… es una gran fábula”, señaló.



Uno de los puntos de la entrevista que más llamo la atención, fue cuando habló de la virgen María, pues para ella es la "antimujer por excelencia".



"A mí me parece un insulto la imagen de la Virgen, que nos digan que la pureza de la Virgen proviene de su virginidad, de haber parido y haber quedado virgen, eso me parece un insulto para nosotras, me parece misógino y me parece que esa figura de mujer la ha puesto una mujer masculina”, afirmó.



Por ese entonces, concluyó que la Virgen no existió, sino que fue una figura inventada con la que las mujeres nunca se podrán comparar.



Como era de esperarse, varios internautas y famosos han hecho comentarios sobre esta situación. Uno de ellos fue el actor Juan Pablo Obregón, quien se mostró en desacuerdo con sus palabras.



“Dios es misericordia y así como tuvo esa misericordia con nosotros (no lo olvidemos), pidamos también que tenga misericordia con los que no creen. Que la virgencita María los cobije con su precioso manto”, escribió Obregón.



Por otro lado, la actriz Juliana Galvis, comentó que no está de acuerdo con ella, pero respeta su opinión.



“Bueno… me quedo sin palabras. Gran actriz, Margarita Rosa. Sus creencias, sus opiniones, sus argumentos, muy distintos a los míos, pero como dice Voltaire: ‘No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo’”, puntualizó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

