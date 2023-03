La actriz, cantante y presentadora Margarita Rosa de Francisco es ampliamente conocida por su trabajo interpretando a Teresa Suárez en la famosa telenovela ‘Café con aroma de mujer’ de 1994. Además de sus papeles en: ‘Calamar’ en 1989, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ de 1988, ‘Gallito Ramírez’ de 1987, entre otras producciones.

También ha deslumbrado a sus fanáticos al conducir ‘El desafío’, pero desde hace cinco años no se le ha visto en las pantallas, teniendo en cuenta que su último papel fue en ‘Garzón Vive', una serie del Canal RCN de 2018.



Sin embargo, esto está a punto de cambiar, pues sorprendió a sus seguidores después de que Disney Plus publicara en su cuenta de Twitter el estreno de la serie ‘Jules Verne: viaje al centro de la Tierra’.

¿Qué tan lejos irías por una aventura? 🦖 #ViajeAlCentroDeLaTierra, Serie Original, estreno 29 de marzo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/XHoADOz7RU — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) March 2, 2023

(Le puede interesar: ¿Por qué las mujeres son tan competentes en el mundo laboral?).

Margarita Rosa interpretará a la ‘abuela Paola’ en los ocho capítulos que componen esta producción, cuyo estreno está previsto para el 29 de marzo.



Hasta donde se sabe, fue grabada en México con apoyo de TIS (por sus abreviaciones en inglés, The Independent Studios) y dirigida por José Manuel Craviotto. Además, está inspirada en el libro de Julio Verne y será caracterizada por tener un “espíritu de aventura y exploración, y un gran componente de humor, la nueva serie presenta una apasionante historia que destaca el valor de la curiosidad y la ilusión por ir más allá de lo conocido”, según se lee en What’s On Disney Plus.

(Puede leer: Financiación de campañas electorales: lo que debe saber en materia tributaria).

De acuerdo con la página web, el reparto cuenta con espléndidos actores como: Óscar Jaenada, conocido por actuar en la serie de ‘Luis Miguel’; Mauricio ‘El Diablito’ Barrientos, escritor y comediante mexicano y el actor argentino Gabriel Goity. Además, contará con una lista de jóvenes actores mexicanos como Sebastián García y Stevan Yankel.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cómo pagar cotización a pensión para independientes en PILA?

Licencia de conducción: Cambios que tendrá y nuevos puntos para obtenerla

¿Cuánto le puede costar la remodelación de su vivienda nueva?

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS