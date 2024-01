Margarita Rosa De Francisco revela dolorosa enfermedad: 'Presa en mi propio cuerpo'

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices colombianas más destacas de la industria, sus papeles en 'Café con aroma de mujer', 'Correo de inocentes', 'La madre', entre otros, la llevaron a ser muy reconocida en la pantalla chica.



Recientemente, en el programa 'Ventaneando' reveló una enfermedad que padece desde muy joven y por la cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.



La reconocida actriz reveló que padece de escoliosis desde los 16 años, una enfermedad que genera una desviación anormal en la columna vertebral y de la cual se desconocen sus causas. Esta enfermedad es más común en la primera infancia y la adolescencia.



Margarita Rosa de Francisco confesó que le fue diagnosticada escoliosis en su adolescencia y que a sus 16 años tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.



"Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna, estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba. Entonces eso como que me hace sentir presa en mi propio cuerpo", inició diciendo la actriz.



Luego de la cirugía, Margarita Rosa de Francisco tuvo que estar nueve meses con un yeso en el torso, por lo que su movilidad se vio reducida: "Ha sido como un camino para aprender a aceptar esa inmovilidad en mi cuerpo".



Sobre la cicatriz que le quedó en su espalda, dice sentirse orgullosa, pues es "muy grande" y le ocupa casi todo su torso.



Finalmente, la actriz dijo que su mayor miedo era: "Ese tránsito que hay entre estar vivo o estar muerto. No es morirme, es saber que un día hay una luz que se apaga y no hay más nada".

