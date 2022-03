Durante estos días, el reconocido empresario, de 80 años, Mario Hernández ha estado activo en su cuenta de Twitter para hablar de sus preferencias políticas. En una de esas intervenciones, aprovechó para mencionar un polémico comentario que hacía referencia a la edad de la actriz Margarita Rosa de Francisco.

Hernández ha compartido diferentes trinos en los cuales ha manifestado abiertamente estar en contra de las propuestas del candidato presidencial Gustavo Petro. Además, ha demostrado su apoyo al aspirante a la presidencia Federico Gutiérrez.



Por su parte, la caleña Margarita Rosa de Francisco se ha mostrado en contra de las ideologías y candidatos de la derecha colombiana en su cuenta de Twitter. De la misma forma, ha señalado estar a favor de la candidatura de Gustavo Petro.



Las afirmaciones de la actriz se han documentado en los diferentes medios nacionales y se han difundido a través de Twitter, por lo que Hernández respondió a uno de los trinos donde se había publicado una noticias de la caleña, afirmando “Se envejeció Margarita Rosa”.



Se envejeció Margarita rosa — Mario Hernandez (@marioherzam) March 19, 2022

Ante las críticas, el empresario decidió publicar otro trino en el que afirmó que admira mucho a Margarita Rosa, pero que “estamos viejitos viejitos, es la vida”.



A pesar de que Hernández le dio una connotación negativa a sus declaraciones, la actriz tomó todo de la mejor manera, señalando sentirse orgullosa de su edad y sin avergonzarse de haber envejecido.



Mi traga siempre fue Margarita Rosa estuvo almorzando en la fábrica pero estamos viejitos es la vida — Mario Hernandez (@marioherzam) March 19, 2022

“Yo desde que me veo más vieja me siento más contenta. Nunca lo hubiera imaginado”, publicó Margarita Rosa en un trino.



El empresario respondió a sus afirmaciones diciendo “Yo también y realizado cuando viene a almorzar nuevamente. Eres mi traga, jaja”.



Ante esto, varios usuarios demostraron su apoyo hacia la actriz y criticaron los trinos de Mario Hernández.



“Yo también. Me siento más y mejor. Lástima que don Mario Hernández no se sienta cómodo y tenga que hablar del físico de una mujer”, expresó una seguidora.



“El ideal sería crecer en años y crecer en muchos aspectos. En Colombia es pecado envejecer, nacer negro, ser gay, ser mujer, ser pobre, es peligroso y delito nacer en algunas regiones. Te haces mayor, te haces mejor”, señaló otro usuario.



Yo desde que me veo más vieja me siento más contenta. Nunca lo hubiera imaginado. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) March 19, 2022

