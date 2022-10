Margarita Rosa de Francisco es una reconocida actriz de la televisión colombiana recordada por varios papeles, entre esos el de ‘Gaviota’ en ‘Café con aroma de mujer’. En los últimos años también se ha desempeñado como escritora y columnista.



La exesposa de Carlos Vives suele generar controversia en su perfil de Twitter con sus opiniones políticas y sociales. Muchos internautas no están de acuerdo con sus declaraciones, por lo que prefieren enfrentarla.



Hace un tiempo que Margarita Rosa ha aprendido a hacer oídos sordos a las críticas y sigue publicando lo que desea. Ahora, llamó la atención de miles de curiosos con un video en el que aparece mostrando su figura.



La actriz, de 57 años, desafió a aquellos que le hacen burlas por su cuerpo y su edad. A manera de chiste, mostró que se sigue ejercitando y aún se esfuerza por mantener su físico.



“Dicen que las mujeres mayores de cincuenta y cinco tenemos que elegir entre cara o cola. Yo escogí cerebro”, escribió.



En las imágenes aparece en un gimnasio, rodeada de instrumentos de entrenamiento. La mujer estaba haciendo repeticiones de varios ejercicios usados para tonificar glúteos y piernas.



Como muchos no tomaron bien la grabación, la actriz decidió seguir el juego y le aseguró a sus críticos que estuvieran tranquilos, pues que haya elegido cerebro “no quiere decir que funcione”.

Dicen que las mujeres mayores de cincuenta y cinco tenemos que elegir entre cara o culo. Yo escogí cerebro. pic.twitter.com/J5eITRMNgl — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) October 11, 2022

Margarita Rosa de Francisco en el papel de 'Gaviota'. Foto: RCN Televisión

¿Le afecta la edad?

Hace unas semanas se difundió un video de TikTok, en el que la actriz aparece hablando de cómo le ha sentado el envejecimiento. A pesar de mantenerse joven y activa, Margarita Rosa de Francisco señaló que en ocasiones le ha costado aceptar los cambios de su cuerpo.



“Las mujeres tenemos que perder ese valor, perderlo es dramático. Yo a veces me veo en el espejo y digo: ‘No me gusta esto, no me siento bien con esto’. Puedo decir que desde los 50 empiezo a ver como que otras señales aparecen más rápido. He tenido una conciencia mucho más grande del paso del tiempo en mi cara y en mi cuerpo, ahora recientemente”, explicó.



Añadió que las mujeres suelen tener imposiciones sociales y culturales para mantenerse jóvenes y bellas. La exreina de belleza expresó que quiere desligarse de esa obligación y que su objetivo es aprender a amarse en todas sus facetas.

