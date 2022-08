El pasado 7 de agosto se llevó a cabo la ceremonia de posesión del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Amigos, familiares y conocidos del mandatario se dieron cita en la Casa de Nariño para llevar a cabo la celebración correspondiente al triunfo.



(Siga leyendo: Ashton Kutcher: la lucha que vivió el actor para no quedar ciego).

En videos que se han filtrado a través de las redes sociales se pueden ver a algunas personalidades del mundo de la política disfrutando de la fiesta al interior del palacio presidencial, entre ellas, la primera dama Verónica Alcocer, quien deslumbró a la ciudadanía con sus pasos de currulao, papayera, cumbia y fandango, ritmos que fueron interpretados por músicos de Córdoba y Sucre.

Verónica Alcocer, primera dama de la nación bailando al son de la banda 19 de marzo de Laguneta en la casa de Nariño. 💕😻

Chicaaaaa, esto era lo que necesitaba! pic.twitter.com/eeFegpnCrx — KE(VIH)N (@Kevinloge1) August 8, 2022

Las imágenes se han vuelto virales en las diferentes plataformas digitales, incluso Margarita Rosa de Francisco, reconocida actriz de telenovela, se contagió del ritmo de la esposa de Petro y se animó a seguirle el paso en un video que publicó en su cuenta personal de Twitter.



"La primera dama me antojó de baile", escribió la también artista en la descripción de su publicación.



Al son de la salsa choque la escritora mostró a sus más de 2.5 millones de seguidores sus pasos más destacados. Además de estar notablemente feliz porque en la Presidencia esté su candidato político favorito, aprovechó para saltar a la pista de baile y celebrar sus 57 años de vida.



(También: ¿Jhonny Rivera quiere volver con su expareja, la mamá de Andy?).



Una edad que no parece haberle afectado mucho, pues sigue haciendo reír a su audiencia, danzando, pero sobre todo, continúa teniendo una postura crítica frente a la realidad actual del país.



El video no tardó en tener reacciones de internautas que aplaudieron el nivel de sincronización que se le ve a ‘La Ranga’, uno de sus personajes virtuales, en frente de la cámara.



“Genial ese paso de Margarita, Salsa choke. Felicidades y a disfrutar el cambio”, “¡Demasiado nivel, el sabor inmerso en la sangre!” y "Divina, feliz cumpleaños", fueron algunos de los mensajes de sus fanáticos.

La primera dama me antojó de baile. pic.twitter.com/KztaI1fBw8 — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 8, 2022

