'No quiero ser senadora ni candidata a nada': Margarita Rosa de Francisco

Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, Margarita Rosa de Francisco aclaró los rumores sobre una posible candidatura, los cuales se intensificaron desde este viernes, luego que el senador Gustavo Bolívar publicara una foto en esa misma red social.



En dicho trino, el congresista aparecía con varios simpatizantes de Gustavo Petro, entre ellos la actriz y 'Beto' Coral. "Tema central: El Pacto Histórico. De esta cena saldrá una noticia bomba", señaló Bolívar.



"Ninguno pidió carne para no contribuir con la deforestación de la Amazonía. Los pitillos son de cartón. Y la Cocacola es de Warren Buffett, el mayor filántropo del mundo. Ha regalado más de 46 mil millones de dólares a las comunidades más pobres", explicó el congresista como respuesta a su primera publicación y a los críticos que cuestionaban las circunstancias del encuentro.

​Algunos especularon que la "noticia bomba" sería el anuncio de la candidatura de la Margarita Rosa De Francisco. Sin embargo, ella misma despejó las dudas días después.

Sobre las 6:40 a.m. de este lunes, la escritora señaló que no aspira a un cargo público. "En todos los tonos: no quiero ser senadora ni candidata a nada (con el reinado me bastó) ni quiero nunca tener un cargo público en ningún gobierno. Mi compromiso político está en mi independencia como ciudadana y eso es bastante", escribió en su trino.

En todos los tonos: no quiero ser senadora ni candidata a nada (con el reinado me bastó) ni quiero nunca tener un cargo público en ningún gobierno. Mi compromiso político está en mi independencia como ciudadana y eso es bastante. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) October 11, 2021

Hijo de Petro le había pedido a Margarita Rosa ser cabeza de lista

Desde hace varios meses, la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco ha mostrado su afinidad con el senador de la Colombia Humana y aspirante presidencial Gustavo Petro, a quien le ha mandado mensajes de apoyo de cara a las elecciones del 2022.

El pasado 6 de agosto, horas después de que el Pacto Histórico anunciara tras un consenso entre los miembros que se presentará a las elecciones al Congreso de la República con listas cerradas, la actriz pidió que en la conformación de las listas, que se realizarán en marzo de 2022, haya espacio para líderes que luchan por “los derechos fundamentales de sus comunidades”.

Sobre el trino, Nicolás Petro, hijo del senador Gustavo Petro, le propuso desde sus redes sociales que fuera quien encabezara el listado de candidatos.

“El #PactoHistorico ha decidido ir con lista cerrada. La cabeza de lista debe ser una mujer, ojalá Margarita Rosa de Francisco”, señaló Nicolás Petro en su momento.

Sin embargo, Margarita Rosa ha descartado una aspiración política en múltiples ocasiones. En julio señaló que no tenía vocación para ocupar un cargo público.

“Qué tal yo de candidata al Senado y encabezar una lista cerrada, cremallera, conformada por líderes sociales y activistas insignes de las comunidades indígenas, negras, ambientalistas, transgénero, animalistas, artistas, víctimas del conflicto y políticos honestos. ¡Qué parche!”, escribió en redes sociales la actriz, quien luego, sobre la misma publicación, indicó que no tenía ni la preparación ni el tiempo para ese cargo.

“Cuando se venga la prensa a preguntarme vainas, mi incompetencia quedaría expuesta en todo su esplendor. Tendría que renunciar al otro día”, escribió.

