Continúa a través de las redes sociales el choque entre las actrices colombianas Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales, quienes han intercambiado mensajes luego de que el jueves, la primera publicó un mensaje que generó desconcierto entre algunos usuarios de la red social Twitter.



"Uno le puede decir a alguien 'cállese' cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza", fue el mensaje que compartió De Francsico.



Ante esto, Grisales le respondió: "Entoces 'CÁLLESE HERMANA' No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene 'poder' Respire amiga (aunque según ud. nunca lo fuimos. Abrazito de Luz Rosa".

Mujer divina, ojalá nunca te callés. Hasta este regaño te luce. https://t.co/aMoqIHFFsK — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 25, 2022

El tema no se quedó ahí y Margarita Rosa publicó un nuevo mensaje respondiendo a Grisales, con quien actuó en novelas como 'Los pecados de Inés Hinojosa'.



"Mujer divina, ojalá nunca te callés", le respondió De Francisco a Grisales, quien hoy es jurado del programa 'Yo me llamo'.



Y añadió en su mensaje: "Hasta este regaño te luce". Por el momento no se conoce de una nueva respuesta de Grisales.

