Las polémicas en redes sociales ya no son ajenas a la actriz y activista Margarita Rosa de Francisco, quien ha sido protagonista de múltiples enfrentamientos con otros famosos y con reconocidos representantes de la derecha política del país.



Sus posturas políticas, que suelen ser de izquierda, incomodan a una parte de los colombianos, siendo ese el caso de la modelo Natalia París, quien ha arremetido en varias ocasiones contra la actriz caleña.

En los últimos días, la también DJ se despachó contra De Francisco por un comentario en el que defendió las palabras del presidente Gustavo Petro en la COP27. "No, mija, usted se ganó el rechazo de más de media Colombia que la quería por ser ‘la Mencha’", fueron sus palabras.

Al respecto, la actriz le respondió que agradece ya no se 'la Mencha', "un personaje que, a propósito, refleja la normalización de la injusticia social, el clasismo, el arribismo y el racismo. Me alegra que ya no me sigan queriendo por representar eso".

Menos mal ya no soy La Mencha, un personaje que, a propósito, refleja la normalización de la injusticia social, el clasismo, el arribismo y el racismo. Me alegra que ya no me sigan queriendo por representar eso. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 8, 2022

A pocas horas de recibir esta respuesta, París eliminó su comentario.

'Para los que creen que desde EE. UU. ser comunista es muy fácil'

Una de las críticas que más ha hecho la DJ paisa al respecto de la actriz caleña es calificarla como comunista, así como muchos otros usuarios que no están de acuerdo con sus opiniones, y ella decidió responderles.

"Ayer mi asesor financiero me dijo: ‘La reforma tributaria te va a doler’. Es que me toca responder por mis cosas en Colombia, no en Estados Unidos. Para los que creen que desde acá 'ser comunista es muy fácil'", fue se mensaje en Twitter.

Ayer mi asesor financiero me dijo: “la reforma tributaria te va a doler”. Es que me toca responder por mis cosas en Colombia, no en Estados Unidos. Para los que creen que desde acá “ser comunista es muy fácil”. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 9, 2022

Aunque hubo quienes reconocieron su disposición para pagar más en pro del proyecto social que pretende Petro, también recibió críticas por parte de ciertos sectores de la derecha colombiana.

"Rico ser comunista y tener cómo trabajar y producir en USA, que vivirlo en carne propia, ¿no? Pregúntele a los cubanos y venezolanos que arriesgan su vida hasta nadando para llegar a La Florida si pueden hacer alguna de las dos", comentó la militante del partido Cambio Radical Juanita Cataño.



Cristian Sánchez, del Partido Verde, respondió lo siguiente: "Bacano cómo Margarita Rosa de Francisco reconoce que hace parte del pequeño porcentaje de colombianos con una situación económica bien buena. Y qué, como tiene y puede, debe contribuir un poco más con el tema de los impuestos de la reforma tributaria del gobierno que ella misma apoyó".

