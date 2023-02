Margarita Rosa de Francisco es una de las mujeres colombianas más famosas en el mundo. La actriz y cantante caleña dio en las últimas horas una declaración que ha causado polémica: dijo que no se volverá a hacer retoques estéticos en su rostro porque quiere ver “el espectáculo de mi propio envejecimiento”.

"Me llama la atención que aquí en Tik Tik no me están gritando todo el tiempo a la cara lo vieja que estoy. En este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox ni rellenos ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, dijo Margarita Rosa en su cuenta de Tik Tok.

Cabe recordar que 'La Mencha', como es más conocida, abandonó las redes sociales luego de los insultos que sufrió debido a sus posiciones políticas, especialmente el año pasado en medio de la campaña electoral por la Presidencia de la República. De Francisco solo dejó su cuenta de Tik Tok.



“Antes, a los 45 años, si me dio esa crisis y me puse relleno en los labios y botox, pero bueno eran cosas que se iban con el tiempo. Desde la pandemia no me volví hacer ningún tratamiento y de alguna manera me enseñó a aceptarme físicamente cómo estoy”, dijo la actriz en un video en la mencionada red social.



De Francisco fue una de las reinas de belleza más apreciadas por los colombianos. Además, es recordada por su papel de recogedora de café en la exitosa telenovela Café con aroma de mujer, de mediados de los años 90's.



