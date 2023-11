‘No me pidan que los felicite sin llorar’: Margarita Rosa sobre elecciones en Argentina

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices colombianas más destacadas de la industria del entretenimiento, sus papeles en 'Café con aroma de mujer', 'Correo de inocentes', 'La madre', entre otros, y ser la presentadora durante varios años de ‘el Desafío’ la llevaron a ser muy reconocida en la pantalla chica.

Por medio de sus redes sociales, la caleña suele dar sus opiniones personales sobre los temas que son tendencia en la sociedad, es por esto que aprovechó y por medio de su cuenta en la red social X, antes Twitter, expresó su pensamiento sobre el triunfo de Javier Milei, quien será el próximo presidente de Argentina.

Aunque es bastante activa en sus redes sociales y sus opiniones suelen generar todo tipo de comentarios, hubo uno que no pasó desapercibido, pues aprovechó el resultado de las elecciones presidenciales de Argentina para enviar un mensaje a los opositores al Gobierno del presidente Petro.



“Amigos de la derecha colombiana, con su libertad y orden: por favor no me pidan que los felicite por el triunfo de Milei sin ponerme a llorar”, expresó Margarita Rosa de Francisco en la red social X.



Muchos de los internautas aseguran que este comentario es una respuesta ante las felicitaciones de Nayib Bukele hacia el triunfo de Javier Milei y que varios usuarios de redes sociales indican que se trataría de una burla del presidente de El Salvador para Gustavo Petro.

Amigos de la derecha colombiana con su libertad y su orden: no me pidan que los felicite por lo de Milei sin ponerme a llorar. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 20, 2023

Además, continuó diciendo: “Entiendo que el señor Massa era muy mala opción; quién sabe uno en la situación de los argentinos si no sería capaz de elegir un loco por pura desesperación. No es nuestra situación”.



“La izquierda lleva un año y unos meses gobernando por primera vez, con errores y todo lo que décadas de gobiernos criminales. Parte de la gran dificultad es desmantelar el poder instalado a punta de años de paramilitarismo, narcotráfico, corrupción administrativa y estatal, procesos de paz malogrados, desigualdad social, etc. El presidente todavía tiene tiempo”, agregó De Francisco.



Estos comentarios generaron un sinfín de reacciones, donde destacan respuestas de los internautas como: “No nos interesan ni sus felicitaciones ni sus lágrimas”, “Mejor los felicita en el 2026, cuando la Libertad y el Orden lleguen de nuevo a Colombia y se puede poner a llorar”, “Margarita Rosa, esperemos que a Milei, de derecha, le vaya mucho mejor de lo que le va a Petro, de izquierda”, entre otros.

Margarita Rosa de Francisco hablando de su premio en el festival de Venecia

