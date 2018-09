El exceso de ejercicio físico le pasó cuenta de cobro a Margarita Rosa

La reconocida actriz y columnista colombiana Margarita Rosa de Francisco dio a conocer este domingo, a través de sus redes sociales, que estuvo de urgencias en un hospital de Armenia tras una descompensación física.



La publicación generó preocupación en sus seguidores, pues en la fotografía se observa a la actriz con un catéter, imagen que acompaña del siguiente mensaje: "Esto fue hace 10 días en Armenia, me tocó pasar la noche en la clínica por pura descompensación de mi organismo provocado por sobredosis de ejercicio, dieta desbalanceada y mucho trabajo", señaló.

La actriz había dado a conocer, días atrás, que estaba practicando la dieta cetogénica, la misma que habría provocado su afectación física.



"Me tocó parar una semana de hacer ejercicio, cosa que en mi vida nunca ha pasado. Llevo más de 25 años sin que haya descansado más de tres días. Solo en los postoperatorios de mis dos operaciones de columna", dijo.



Sin embargo, aseguró que se estaba recuperando satisfactoriamente: "He estado comiendo mucho mejor y me siento más recuperada. Como no me gusta quedarme quieta, hace dos días empecé a hacer ejercicio suavecito como para niños. ¡Me tocó agachar la cabeza ahora sí! Puse como historia destacada mi última reflexión sobre la obsesión por las dietas y estar en forma, por si la quieren mirar. Besos a todos", puntualizó.

Exactamente hace cuatro semanas fue la publicación de Margarita Rosa en Instagram en la que aseguraba que llevaba cerca de un mes y medio experimentando con la dieta cetogénica o keto diet. Además, en la publicación manifestaba que había incluido un ayuno intermitente en sus hábitos saludables como una alternativa para perder grasa.



"Los que tenemos el hobby del fitness nos gusta probar cosas nuevas a ver qué vemos, cómo se comporta nuestro cuerpo. (...) Por supuesto, el entrenamiento es clave. Yo sigo una dura que se llama @alexia_clark y le copio mucho. Su técnica es impecable, es la reina de las bandas elásticas que es lo que yo más uso. A grandes rasgos, solo les cuento que esa dieta excluye por completo los carbohidratos almidonados y el azúcar. La verdad sobre mi culto al cuerpo es también fuerte y dura: PURA VANIDAD. Eso es lo que hay", escribió en su momento.



El pasado 13 de septiembre, luego de los hechos, Margarita publicó una columna de opinión en EL TIEMPO, haciendo una reflexión sobre la cuenta de cobro que le pasó el 'fitness'. "No puedo evitar pensar que estoy metida en un juego vanidoso que tiene que ver menos con la salud y más con una búsqueda desesperada de validación por parte de esos que suben o bajan el valor de la carne que exhibo en el mostrador", aseguró la actriz.



Lea aquí la columna completa: ‘Fitness’



ELTIEMPO.COM