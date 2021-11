‘Aborté y ni siquiera sabía que era delito’: Margarita Rosa de Francisco

La Corte Constitucional está decidiendo, en esta semana, si aprueba o no la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.



A propósito de la discusión en marcha, la actriz Margarita Rosa de Francisco publicó en su cuenta en Twitter un video en el que hace una confesión controversial que ha impactado en redes sociales.

“Yo aborté una vez en mi vida y cuándo lo hice, ni siquiera sabía que eso era un delito”, comenzó diciendo en el clip.



Actualmente, el Código Penal colombiano, en el artículo 122 señala: “La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de prisión (...) A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”.



“Sentí instintivamente que era un derecho que me pertenecía y que no tenía por qué consultar con nadie, con ninguna autoridad (...) Y no fue una decisión fácil”, continuó diciendo la actriz.



A hoy, la Corte Constitucional reconoce la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales descritas en la sentencia C-355 de 2006:

Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina. En caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.

“Yo me niego a aceptar que una autoridad, externa al libre arbitrio de la mujer misma, categorice un delito especialmente para mujeres”, declaró Margarita Rosa.



Seguido a esto, la actriz señaló que su mensaje no pretendía promover al aborto como un “anticonceptivo”, sino que su objetivo no era más que el apoyar al movimiento ‘Causa justa’, que busca eliminar el delito del aborto del códio penal colombiano.



“Esta no es una petición frívola, se trata de reclamar nuestro derecho a decidir abortar con la conciencia plena, como sujetos morales autónomos. Porque abortamos por una razón y no por falta de razón”, aseveró.



Margarita Rosa, reconocida por su participación en producciones como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ y ‘El desafío’, sostuvo en el video que “ninguna mujer que haya decidido interrumpir un embarazo dejará de hacerlo, sin importar cuánto se le amenace o castigue. Sin importar que el precio con el que paga es el de su propia vida. No más castigo por ser mujeres”, concluyó.



La Corte Constitucional tiene hasta este viernes 19 de noviembre para dar el fallo ante las dos demandas que piden que se despenalice al aborto y exigen que este se reconozca como un derecho.

La actriz estaba apoyando el movimiento 'Causa justa'. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Despenalización del aborto

Desde que en 2006 la Corte Constitucional declaró legal al aborto en los tres casos: malformación del feto, riesgo de la vida de la madre y violación, ya expuestos, varios han sido los intentos tanto por restringir como por ampliar esta ley.



Anterior a esto, según Yira Lazala, doctora en Antropología y Sociología del Desarrollo en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, “el tema de la despenalización ha estado presente en la esfera pública colombiana desde hace por lo menos 36 años”.



Ella misma indicó que cuatro proyectos fueron debatidos en el Congreso entre 1975 y 1989. Además, la Asamblea Nacional Constituyente tuvo que debatir en 1991 si la libre opción a la maternidad incluía o no el derecho al aborto para la nueva Constitución.



De manera más reciente, en marzo de 2020, también hubo un debate que pretendía despenalizar el aborto, en cualquier caso, durante las primeras 16 semanas de gestación, sin embargo, la Corte Contitucional se inhibió y dejó la ley como estaba.

