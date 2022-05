Hace unos días, el ciclista zipaquireño Egan Bernal fue tendencia en redes sociales gracias a un trino que hizo hablando de política. Ante esto, miles de personas criticaron su postura, por lo que algunas figuras públicas salieron en su defensa.

Una de las celebridades que se pronunció a favor de Bernal fue la actriz, presentadora y columnista Margarita Rosa de Francisco quien, en pocas palabras, le dejó claro a los internautas no aprobaba los ataques en contra del ciclista.



La primera publicación que generó discordia fue un trino en el que el deportista explicó su opinión con respecto a la economía del país y qué creía correcto para impulsarla, aclarando que no es especialista en el tema.



“No soy economista, pero mi sentido común me dice que regalar plata no va a poder durar mucho tiempo ni terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”, se lee en el trino.



Varios usuarios respondieron a la publicación, nombrando a algunos candidatos políticos para contradecir su postura.



No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

Ante esto, Bernal decidió pronunciarse nuevamente, aclarando que no quería desatar ninguna discusión y que no compartía ninguna ideología política radical.



“En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos… y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”, afirmó el deportista.



Posteriormente, Margarita Rosa De Francisco se refirió a la controversia y simplemente le dio buenos deseos al ciclista, dando a entender que no apoyaba las críticas que se habían hecho en su contra.



“No soy economista pero a Egan le deseo que siga triunfando”, dice la publicación.



No soy economista pero a Egan le deseo que siga triunfando. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) May 1, 2022

Otra de las figuras públicas que defendió a Bernal fue el periodista Felix de Bedout, quien señaló que todos están en potestad de expresar sus opiniones libremente, de la manera que se desee.



“Una cosita: Egan Bernal como cualquier persona, tiene derecho a opinar lo que quiera, cuando quiera y de lo que quiera, y tiene también derecho a explicar o no lo que escribe”, dijo el periodista.



Una cosita: @Eganbernal como cualquier persona, tiene derecho a opinar lo que quiera, cuando quiera y de lo que quiera, y tiene también derecho a explicar o no lo que escribe. — Félix de Bedout (@fdbedout) April 29, 2022

