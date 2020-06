Carlos Vives elogia a Margarita Rosa: '¿Para qué no tienes talento?'

Hace poco, la multifacética artista Margarita Rosa de Francisco dio de que hablar tras realizar una reflexión en Twitter sobre el fracaso. En la publicación, recordaba que hace unos años se le midió a la música.



El tema se volvió viral después de que su ex esposo, el cantante samario Carlos Vives, le respondiera con un trino, demostrándole a los internautas que mantienen una excelente relación.



(Lea también: La historia de abuso que cuenta Margarita Rosa de Francisco).

“¿No tiene uno derecho a ser un fracasado en algo? Yo soy, por poner un solo ejemplo, una cantante fracasada, a mucho honor”, fue parte de lo que trinó Margarita.

Y, a ver. ¿No tiene uno derecho a ser un fracasado en algo? Yo soy –por poner un solo ejemplo–, una cantante fracasada, a mucho honor. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) June 8, 2020

La publicación, que ya cuenta con más de 16.000 ‘me gusta’, tuvo cientos de comentarios. “Margarita! Me gane mi primera beca en la universidad cantando una canción tuya”, “pero pues porque uno hace lo que le da la gana! No por fracasada. Te dio la gana de no ser cantante”, “cantas hermoso. Te recuerdo de niño en La Caponera” son algunos de los mensajes de apoyo que recibió la artista.



Ante esto, Margarita respondió agradecida. “Esto me alegra el día”.



Entre los halagos que recibió, el que más llamó la atención fue el piropo de Vives, con quien Margarita tuvo un matrimonio fugaz que comenzó en 1988 y que terminó tan solo dos años después. Se habían conocido en 1986, en los sets de grabación de la novela ‘El Gallito Ramírez’.



(Le puede interesar: ¿Qué les ha enseñado la cuarentena a los famosos?).

El cantante Carlos Vives y la actriz Margarita Rosa en 1986. Foto: Archivo El Tiempo

A través de un trino, el samario le dijo: “Todos tienen razón, tus canciones son divinas. ¿Para qué no tienes talento?”.



(Lea también: ¿Y a usted lo saludó Carlos Vives?).

@Margaritarosadf Sandra y todos tienen razon, tus canciones son divinas. Para que no tienes talento? https://t.co/AxmCaZkPfH — Carlos Vives (@carlosvives) June 10, 2020

“Qué bella respuesta de Carlos Vives, así se trata a una mujer como Margarita Rosa de Francisco. Fracasada o no, pero bella y talentosa”, “eso me gustó. Porque requiere coraje y mucho de madurez. En algunos casos no basta con ser bueno” fueron algunas de las reacciones al piropo del cantante.



No es la primera vez que la ex pareja interactúa por esta red social. En 2019, después de que la revista ‘El Malpensante’ preguntara: "Si pudieran remplazar el himno nacional por una canción, ¿cuál sería?", 'Mencha' respondió: “La tierra del olvido de Carlos Vives”.

El ganador de dos premios Grammy anglo y 14 Grammy Latinos no tardó en responder, en ese momento: "No merezco sombra de tan alta rama, Margarita Rosa".

No merezco sombra de tan alta rama @Margaritarosadf https://t.co/ibaGMAtP3B — Carlos Vives (@carlosvives) March 7, 2019

En una entrevista concedida al diario 'Minuto 30', hace algún tiempo, Vives dio a conocer las razones que los llevaron a terminar su matrimonio. “Ella no estaba, andaba en otras cosas, no quiso. Quizá éramos muy jóvenes. Eso es todo”, dijo el artista. “Estaba muy enamorado e hice lo que pude porque fuéramos felices”, recordó .



Por su parte, Margarita dio su versión de los hechos a EL TIEMPO: "Carlos es una persona muy fresca y yo era más conflictiva. Me acuerdo que él ya venía con una carrera iniciada, su pasión por la música era maravillosa y sentía envidia de esa pasión de él (...) después yo quise volver y él ya no quiso".



Actualmente, Carlos Vives está casado con Claudia Helena Vásquez y tiene cuatro hijos: Lucy, Elena, Carlos y Pedro. Mientras, la actriz, de 54 años, está de pareja con el fotógrafo y productor holandés Will van der Vlugt.



(Le puede interesar: Carlos Vives presenta su nuevo álbum, un viaje a la cultura anfibia).



Tendencias EL TIEMPO