La actriz, cantante y presentadora Margarita Rosa de Francisco se ha involucrado durante los últimos años en el activismo político a través de sus redes sociales, especialmente de su cuenta en Twitter, donde tiene 2,4 millones de seguidores.



De Francisco en varias oportunidades ha compartido sus opiniones sobre temas coyunturales e incluso ha dejado claro su apoyo al candidato presidencial Gustavo Petro y su partido político, el Pacto Histórico.

La vallecaucana, a pocos días de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo, publicó un trino que ha causado todo tipo de reacciones en la red social.



"No me siento capaz de aconsejar a nadie de que vote por Petro. Él tendrá mi voto, eso sí. Es del único voto que me puedo hacer responsable", escribió Margarita Rosa de Francisco.

No me siento capaz de aconsejar a nadie de que vote por Petro. Él tendrá mi voto, eso sí. Es del único voto que me puedo hacer responsable. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) May 16, 2022

Aunque de Francisco ha hecho constantemente campaña a favor de Gustavo Petro, especialmente durante los últimos meses debido a las jornadas electorales, muchos de sus seguidores, y hasta contradictores, han reaccionado a su declaración de no sentirse capaz de "aconsejar a nadie de que vote por Petro".



En las respuestas a su tuit, muchas personas le han escrito a la actriz vallecaucana invitaciones para votar por el candidato presidencial que apoyan, sin embargo, ella no ha hecho más declaraciones al respecto.

Lo que le gusta de Federico Gutiérrez

A pesar de Margarita Rosa de Francisco ha dejado claras sus posiciones políticas a favor de Gustavo Petro y Francia Márquez, sorprendió hace unos días a sus seguidores tras revelar lo que le gusta del principal opositor de Petro, el también candidato presidencial Federico Gutiérrez.



"Si hay algo chévere es el hablado de Federico. Lo que sería ese hablado sabroso con otro contenido. Ay, me caso”, escribió en Twitter.

Si hay algo chévere es el hablado de Federico. Lo que sería ese hablado sabroso con otro contenido…ay, me caso. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) April 19, 2022

