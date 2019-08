¡Felices 54 años, Margarita Rosa de Francisco! Su carrera, en fotos

Yomaira Grandett / EL TIEMPO

En 2016 Margarita Rosa publicó ‘El hombre del teléfono’, su primera novela. Además fue columnista de Cromos, colaboró con El Espectador y es actual columnista de EL TIEMPO. Su última columna, en la cual –curiosamente- habla sobre su edad y los años que recién cumplió, se destaco por afirmar que "mi cuerpo ha sido una construcción destinada a ser validada por otros, y no un objeto de apropiación. Hoy, que ya no obedezco a esa obligación, no sé muy bien qué hacer con lo que está quedando de él, pues lo siento ajeno y lejos de mí".