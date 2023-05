Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices y presentadoras más queridas en Colombia por su participación en la novela ‘Café con aroma de mujer’ y en el programa el ‘Desafío’, entre otros.



Hace unos días, Rosa de Francisco estuvo visitando el país y ahí concedió varias entrevistas en las que habló de su vida en Miami, Estados Unidos, donde vive actualmente. También hizo comentarios de los textos que ha escrito y la llenan de orgullo.

Sin embargo, lo más interesante de su conversación con el director de la Casa de Valle, el periodista y escritor Diego León Giraldo, fue los detalles que dio sobre cuando fracasó su matrimonio con Carlos Vives en la década de los 80. Este fue uno de los divorcios más sonados del espectáculo de la época.



Margarita Rosa y Carlos Vives se conocieron en el set de la novela ‘Gallito Ramírez’. Allí se enamoraron y rápidamente llegaron al altar en 1988. Su boda fue el primer matrimonio mediático en Colombia, por lo que sorprendió mucho a sus seguidores fue cuando dos años después los famosos decidieron separar sus caminos.



Giraldo le preguntó a la actriz sobre el momento en el que decidió vivir en Madrid, España, y tomar técnicas de actuación con el argentino Juan Carlos Corazza. “¿Cómo hiciste en el momento en que empezaste a tomar clases con Juan Carlos, estabas en un momento tomando decisiones e indagándote a ti misma, estabas sola en Madrid luego del divorcio?”, preguntó.



Ante este interrogante, Rosa de Francisco respondió: “Venía muy cargada emocionalmente, me acababa de separar de Carlos y entre otras cosas, yo estando allá en España, Carlos ya venía como un tsunami invadiendo el mundo con su música, había conciertos que se anunciaban, conciertos de él por allá, era como si me persiguiera su fantasma por todos lados, me sentía supremamente sola y todo aquello que me estaba pasando me sirvió como material de trabajo”.



Asimismo, agregó: “Yo puse todo, todo en el entrenamiento, eso lo que hizo fue hacerme conocer qué rango tenía emocional para poderle brindar a los personajes y ese sufrimiento por el que estaba pasando fue lo que usé para las clases…”.



Aunque estas clases fueron de gran ayuda para su experiencia laboral, el dolor que estaba sufriendo no se quitó sino con el paso del tiempo. “¡No, no, no, no era espantoso! De verdad que era espantoso porque yo tenía que ir a pie, a mi clase, a mi escuela y pasaba por una calle que tenía los afiches empapelada con los afiches de él. No la pasé bien…”, concluyó.



Vale la pena comentar que actualmente Margarita y Carlos Vives son grandes amigos e incluso, hace unos meses, se pudo ver a la actriz en uno de los conciertos de su exmarido. Actualmente, el cantante está casado con Claudia Elena Vásquez y la actriz tiene una relación con Will Van Der Vlugt.

Margarita Rosa de Francisco habla de su libro 'El hombre del teléfono'

