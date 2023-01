Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives conformaron una de las parejas más reconocidas de la farándula nacional a finales de los años 80. Si bien su matrimonio fue fugaz, aún siguen siendo muy buenos amigos y se les ve frecuentemente asistiendo a eventos públicos.



Las celebridades se conocieron durante el rodaje de ‘Gallito Ramírez’ a mediados de la década de los 80, logrando transpolar el amor y el romance que sentían en la ficción a la vida real. Iniciaron una relación que llegó al altar, pero terminó rápidamente por razones que aún no se han podido esclarecer del todo; no obstante, se dice que sus carreras artísticas les impedía disfrutar su amorío.

Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives fueron los protagonistas de 'Gallito Ramírez'. Foto: Canal Uno

Pues bien, todo parece indicar que el cariño entre las celebridades no se ha perdido 30 años después. En un video que publicó la actriz caleña en su cuenta personal de TikTok, se le pudo ver disfrutando un concierto del samario en una reconocida discoteca.



Lo que llamó la atención del registro fue el pirobo que la intérprete de ‘Paraíso Travel’ le envió a Carlos Vives, mientras este se encontraba sobre el escenario cantando un cover de la icónica canción vallenata ‘Soy Enrique Martínez’.



‘La mencha’, al parecer, se encontraba sobre uno de los palcos del recinto, cuando decidió grabar al cantante y con una ‘sonrisa de oreja a oreja’ grabó el registro en formato selfie y escribió: “Cuando el ex es un sol que no deja de brillar”.



El hecho llamó la atención de algunos de sus más de 36 mil seguidores en esta plataforma que dejaron sus impresiones en la caja de comentarios del post, que ya cuenta con más de 62 mil reproducciones y 4 mil “Me gusta”.



“Esto se debe normalizar... paz y amor”, “felicitaciones, esa es la actitud, no hay porque ser enemigos”, “el mejor momento de sus juventudes lo disfrutaron este bello par de artistas “ y “me encanta el respeto y admiración que ambos expresan”, fueron algunas interacciones de usuarios de internet.



