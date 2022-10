La actriz y presentadora Margarita Ortega, reconocida por participar en producciones como: ‘La quiero a morir’, ‘Rosario tijeras’ y por presentar el noticiero de CMI. En redes sociales Margarita es mucho más cercana a sus seguidores y está enfocada en invitar a las personas a adquirir el buen hábito de la lectura.

La presentadora suele ser halagada por su público masculino, los cuales en sus publicaciones le dejan comentarios como: “Bebé”, “Mamasota”, “Cosita rica”, entre otras. En estos días, Margarita subió a sus historias unas declaraciones, en las al parecer, ya está cansada de esos comentarios.



También, indicó que puede que a otras mujeres les gustan esta clase de comentarios, pero que a ella en lo personal le molesta bastante.



“A riesgo de que me caiga encima la agencia de delitos sobre la nueva asepsia social, quiero pedirles un favor, especialmente a los señores. Si me van a escribir, lo cual agradezco de antemano, omitan, por lo que les resulte más sagrado, llamarme bebé, mamasota, cosa rica y demás términos, algunos bastante más desagradables”, escribió.

También, envió un mensaje contundente a los hombres que realizan este tipo de comentarios.



“Pd: para los que van a lanzar odio, denle con confianza que aquí también se sabe bloquear con amor. ¿Muy en serio, señores… ¿Quién les dijo que uno quiere ser tratado así? ¿Que todas las personas reaccionan o sienten de la misma manera?”, afirmó.



Por último, comentó que ya es hora de que cambiemos la forma en la que interactuamos hombres y mujeres.



“¿Que a todas las mujeres les parece divino que les digan bebé o cosota tan buena? ¿? Va siendo momento de que revalúen la manera en que interactúan con su psiquis y con quienes les rodean… Por favor, ¡ No vivimos en el siglo XVIII! ¡Gracias, gracias!”, concluyó.

