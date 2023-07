Recientemente, Margarita Ortega se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues se recordó su última transmisión en el noticiero de RCN. En la grabación que circula en internet se puede ver como al final del informativo, el cual estaba en vivo, sus compañeros deciden dedicarle unas palabras por su despedida.

Ante este gesto, Margarita no puedo ocultar su sorpresa, incluso, se quedó sin palabras frente a las cámaras. Sin embargo, la presentadora no dejo pasar esta oportunidad y también le dedico unas palabras a sus compañeros y al canal RCN.



Este clip se viralizó en redes sociales por qué, los internautas afirmaban que la estaban despidiendo en vivo. Ante esto, Ortega aclaró la situación con una publicación en su Instagram:



“Queridos míos: para que quede claro: Hace siete años renuncié a Noticias RCN para seguir mi camino profesional en CM&. Mis compañeros al aire me dieron unas palabras de despedida que no esperaba, que me conmovieron y sorprendieron”, escribió.



Como Margarita, varias famosas que han trabajado en RCN se ha ido del canal y actualmente trabajan en diferentes medios de comunicación.

Carolina Cruz

La presentadora y modelo se hizo famosa después de su participación en el reinado del año 1999. Aunque no ganó la corona, este le sirvió para que los productores de RCN, le dieran su primera oportunidad en la TV.



En este canal, Carolina acompañó a los colombianos en las mañanas con el matutino 'Muy Buenos Días' y en al medio día y en la noche en la sección de entretenimiento del noticiero.



Sin embargo, en el 2013, Cruz decidió trabajar para el canal Caracol. Acá ha logrado presentar el programa 'Colombia's Next Top Model', el 'Festival Internacional del Humor', varias emisiones de 'Miss Universo' y actualmente se le puede ver diariamente en el programa 'Día a Día'.

Andrea Serna

La Caleña empezó en la televisión presentando un programa llamado 'La Selección', con este logró llamar la atención de los canales privados, sin embargo, terminó decidiéndose por trabajar en RCN. Acá durante 17 años estuvo presentado la sección de entretenimiento del noticiero, 'Protagonistas de Nuestra Tele', 'Miss Universo', 'Factor X', entre otras.



Luego se cambió al canal Caracol para presentar el programa de concurso 'The Wall', después siguió con 'La Agencia' y ahora 'El Desafío'.



Jessica Cediel

La bogotana empezó su carrera en la televisión en City TV, pero al poco tiempo se fue a RCN. Ahí llegó a presentar 'Muy Buenos Días', pero por la poca química que tenía con sus compañeros, la pasaron a presentar 'Estilo RCN' y 'Nuestra Semana'.



En el 2014, renunció a este canal y durante un tiempo trabajó para Univisión en Miami, Estados Unidos. Luego volvió a Colombia al canal Caracol y ha participado en programas como 'Yo me llamo' y en 'La vuelta al mundo en 80 risas'.

Carolina Soto

Su carrera empezó siendo la presentadora de entretenimiento en el noticiero de RCN, ahí estuvo durante un tiempo, pero en el 2017 anunció que renunciaba al canal. Luego trabajó unos meses en el Canal Uno y en febrero de 2018 se dio a conocer que ingresaba al equipo de 'Día a Día', de Caracol, reemplazando a Mauricio Vélez. Desde ese entonces se le puede ver todas las mañanas ahí.



DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

