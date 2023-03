De las más de tres mil personas que albergaba el Titanic cuando se hundió, aquel sombrío 14 de abril de 1912, hubo una que pasó a la historia por su resistencia, liderazgo y heroísmo: se trata de Margaret Brown, quien en la película es interpretada por la actriz Kathy Bates.



Aunque en la icónica cinta Brown cumplió un rol indispensable, al servir de consejera y aliada de ‘Jack’, la realidad es que en la vida real hizo mucho más que eso: con nada más que gritos, valentía y ganas de sobrevivir, la mujer ayudó a salvar decenas de vida. No en vano recibió el apodo de ‘la insumergible Molly Brown’.

De acuerdo con el Archivo Nacional de Reino Unido, Molly se encontraba disfrutando de una gira por Europa cuando, de repente, recibió la noticia de que su primer nieto estaba enfermo. Sin pensárselo dos veces, abordó el Titanic en Cherburgo, Francia, en el año 1912.



Los acontecimientos que sobrevinieron una vez el barco zarpó son historia mundial. Tan solo cuatro días después de su partida, el transatlántico británico chocó de manera fatídica contra un iceberg. El ‘navío insumergible’ terminó por sucumbir ante la inmensidad del Océano Atlántico Norte, dejando una lista innumerable de víctimas detrás.

Mientras el barco sufría un inminente hundimiento, Brown logró ocupar un lugar en el bote salvavidas número seis. Mucho más familiarizada con las situaciones extremas que otras damas de la alta sociedad, la mujer tomó la vocería: se dice que comandó a sus compañeros de viaje para que comenzaran a remar con el objetivo de alejarse lo más posible del barco, antes de que quedara sepultado en el fondo del océano.

Hace 90 años fallecía #MargaretBrown, conocida popularmente como Molly la Insumergible por sobrevivir al hundimiento del #Titanic, pero que también fue una destacada #feminista, filántropa, actriz, voluntaria en la IGM, etc. Abro hilo. #HistoriaDeLasMujeres #LuchadorasYPioneras pic.twitter.com/56rrUiKXoq — Sara Sánchez_ Photo & HerStory (@SaraSanchez___) October 26, 2022

Contra todo pronóstico, Molly apostó por mantener el ánimo entre los sobrevivientes. Incluso, reportan varios medios internacionales, discutió con el intendente Robert Hichens para que este regresara y rescatara a otros pasajeros que yacían en el agua. Aunque no logró convencerlo, sí logró salvar muchas otras vidas, luego de que el bote salvavidas fuera rescatado por el RMS Carpathia en horas de la madrugada.



Haciendo uso de sus conocimientos en alemán, ruso y francés, pudo comunicarse con aquellos que no hablaban inglés. No solo realizó las listas de las personas que habían sido rescatadas, sino que también dirigió el Comité de Sobrevivientes del Titanic, cuya finalidad era recaudar fondos para los afectados por el accidente.

Gracias a su nueva fortuna, Margaret Brown se dedicó a estudiar, aprender idiomas, viajar y desarrollar su pasión por el teatro convirtiéndose en actriz, pero, sobre todo, a ayudar a los demás. pic.twitter.com/oNBowcTX1T — Sara Sánchez_ Photo & HerStory (@SaraSanchez___) October 26, 2022

Una vez pisó tierra firme fue entrevistada por un periodista. Ante la pregunta de cómo sobrevivió, Brown dio una respuesta tan inolvidable como contundente: "Es la suerte de los Brown: somos insumergibles".



En 1932, años después del hundimiento del Titanic, recibió la Legión de Honor francesa por sus esfuerzos durante y después del accidente que dejó un saldo de más de 1.500 víctimas.

¿Quién fue la ‘insumergible Molly Brown’?

Hija de inmigrantes irlandeses, Molly Brown nació en Hannibal, Missouri, en julio de 1867. Sus primeros años de vida, lejos de mostrar novedad, transcurrieron de manera tranquila y normal: asistió a una escuela primaria dirigida por su tía y, más tarde, comenzó a trabajar en una fábrica de tabaco, de acuerdo con el departamento no ministerial de Reino Unido.



Fue hasta el año 1886 que su vida tomó otro rumbo, cuando conoció a James Joseph Brown, un minero con padres migrantes. Aunque al inicio se mostró reacia, pues el hombre no contaba con mucho poder adquisitivo, terminó por contraer matrimonio con él. Del fruto de su amor nacieron sus dos hijos, Lawrence, que nació en 1887, y Helen, que llegó dos años después.

Cuando era pobre ayudaba a las familias de los mineros, y siendo rica, lo siguió haciendo, usando su dinero y, posteriormente, también su fama, para ayudar en sus reivindicaciones y apoyar sus huelgas. pic.twitter.com/PYVyNyiWmT — Sara Sánchez_ Photo & HerStory (@SaraSanchez___) October 26, 2022

El estatus de su esposo ascendió de manera trascendental, pronto pasó de ser minero a convertirse en superintendente y, con ello, vino también el escalamiento de toda la familia, que debutó en la clase media.



‘HeadStuff’ explica que, luego de la derogación de la Ley de Compra de Plata de Sherman en 1893, Joseph ideó un método para encontrar oro en el fondo de la mina Little Jonny. Por su ingeniosa creación, la compañía Ibex Company le cedió el 12, 5 por ciento del capital social y, como si fuera poco, le dio un lugar en la administración.



Antes de embarcarse en el Titanic, Brown trató de hacerse espacio en la política y en el activismo femenino. Cuando la familia se mudó a Denver, Colorado, en 1894, se convirtió en miembro fundador del Denver Woman's Club, una organización abanderada por los derechos de las mujeres.

La leyenda de #MollyBrown se centró en su supervivencia al Titanic y en su estatus de descarada nueva rica. Quedó en segundo lugar su ejemplo de mujer libre (no quiso ser una madre convencional y se separó de su marido), y se minimizó su defensa de las mujeres y los trabajadores. pic.twitter.com/QesdL4JKXh — Sara Sánchez_ Photo & HerStory (@SaraSanchez___) October 26, 2022

A su lista de esfuerzos se suma su postulación al Congreso a inicios de la década de 1900, el trabajo en conjunto que realizó con el juez Ben Lindsey para ayudar a los niños de escasos recursos de Estados Unidos y su labor como defensora de los derechos humanos, laborales y femeninos.



Molly Brown, quien se convirtió en una de las sobrevivientes más reconocidas del Titanic a lo largo y ancho del mundo, murió el 26 de octubre de 1932 a causa de un tumor cerebral. Para haber pasado gran parte de su vida siendo una heroína, su funeral fue más bien simple: fue enterrada junto a su esposo James en el cementerio Holy Rood de Long Island.

