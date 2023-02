Con los avances tecnológicos de los que está siendo testigo el mundo, y sobre todo con la proliferación de IAs que, entre otras cosas, permiten escuchar cualquier canción en la voz de su cantante de preferencia, se ha hecho popular un video en el que aparece Marco Antonio Solís interpretando un éxito de Bad Bunny.



Se trata de un ‘montaje’ en el que el legendario fundador y miembro de la agrupación Los Bukis canta ‘Me porto bonito’. Pero ojo: no es él en realidad.

“Solo así a tu mamá le gustarían las letras de Bad Bunny” es la descripción de dicho clip y algunos se aventuran a asegurar que tal presentación ocurrió en Viña del Mar, el festival más grande de Latinoamérica que se celebra en Chile.



No es más que un montaje de una voz generada a través de una IA sobre un performance del mexicano que sí ocurrió.

Esto del AI se está saliendo de control… pic.twitter.com/JSz51fTMjV — Manumanito (@manumanito) January 25, 2023

(Le puede interesar: ¡Cada vez más cerca del anuncio! Lo que se sabe del concierto de RBD en Colombia).



En otro caso aparece un imitador que se hace llamar Narco Antonio Solís interpretando la misma canción.

Lo más curioso fue que un colaborador de ‘Despierta América’ le preguntó si era consciente de que se estaba haciendo viral y dijo que sí: “¿Cómo cambia, no? Hasta se entiende lo que está diciendo”, señaló a modo de broma.



(Siga leyendo: Ozzy Osbourne: ¿por qué los escenarios no volverán a ser iguales sin él?).



Ahora, respecto a cómo se toma que lo relacionen con el artista urbano señaló: “Es maravilloso. Hay mucha gente joven que no me conoce y a lo mejor se están preguntado ¿quién es este?”.



No descartó tampoco una colaboración, en sus palabras: “Yo estoy abierto a todo”.



Aquí puede ver su reacción:

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS