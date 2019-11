¿Qué canta la gente que marcha este jueves en el paro nacional?

Diferentes organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, entre otras, y personas del común se unen en varias ciudades del país para congregarse en una marcha que inició sobre las 9:00 de la mañana.



El objetivo, según los promotores, es manifestarse contra la reforma pensional, los asesinatos de líderes sociales, la reforma del trabajo, los pocos recursos universitarios, el desempleo, la privatización de empresas del Estado, entre otras.

Par ambientar la marcha, los asistentes ensayaron diferentes canciones para entonarlas durante el recorrido a una sola voz. Uno de los coros decía: "Amigo Mirón, únase al montón, su hijo es estudiante y usted trabajador".

'Amigo mirón' El audio embebido no es soportado

Otro fue: “El pueblo lo dice y tiene la razón primero lo primero, salud y educación”.

'El pueblo lo dice' El audio embebido no es soportado

Un grupo apelo a una de las producciones de TV más famosas de los últimos años y acopló la canción 'Bella Ciao', de la serie 'La casa de papel', para el paro: “Esta mañana he despertado y Duque, chao; Duque, chao; Duque, chao; chao, chao y hemos sacado al impostor”.

Bella Ciao 'La casa de papel' El audio embebido no es soportado

Unos estudiantes hicieron una adaptación de la canción 'Juguemos en el bosque' y cantaron: "Juguemos en el bosque mientras que Duque está, ¿Duque está? Modificando la reforma tributaria, juguemos en el bosque mientras que Duque está, ¿Duque está?. Duque nos mandó el Esmad. ¡Corran!".

'Juguemos en el bosque' El audio embebido no es soportado

Otros manifestantes que pertenecían a un agrupo de docentes iban cantando este coro en referencia el presidente Duque: "Que lo vengan a ver, qué lo vengan a ver, eso no es un Gobierno es un parado en el poder".

'Que lo vengan a ver' El audio embebido no es soportado

"Hay que ver las vueltas que da, con un pueblo que camina para adelante y un Gobierno que camina para atrás", fue otro de los versos.

'Hay que ver las vueltas que da' El audio embebido no es soportado

Un colectivo de docentes cantó: "¿De qué, de qué me hablas viejo? De los falsos positivos. ¿De qué, de qué, de qué me hablas, viejo? de los falsos positivos y la paz que destruyeron. ¿De qué, de qué, de qué me hablas viejo? De los niños desplazados y la falta de presupuesto. Del TransMi, la violencia y el alza de los impuestos".

'De qué me hablas, viejo' El audio embebido no es soportado

