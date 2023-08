En ocasiones, durante entrevistas, personalidades tienden a compartir secretos o revelar aspectos más personales de sus vidas que quizás no se conocían públicamente.



Este fue el caso de Édgar Alfredo Gómez Menicagli, más conocido como Marcelo Cezán, que en el más reciente video de YouTube de 'The Juanpis Live Show' reveló información sobre su pasado judicial.

El reconocido personaje de la televisión admitió, después de intentar desviar el tema, que había sido condenado por un delito. A pesar de enfocar todos sus esfuerzos de no contar nada sobre el tema, falló en el intento.



La conversación comenzó porque Juanpis, Alejandro Riaño, le preguntó sobre los tatuajes de dudosa procedencia del Cezán, tanto que hizo una broma en la que dijo: "ese es un corazón hecho con un cuchillo en La Picota".



Luego de ese comentario, tal vez involuntariamente al referirse al siguiente, que estaba una de sus manos y suponía ser una letra m, confesó que ese sí se lo había hecho en la cárcel. Lo que asombró tanto al presentador, como a los asistentes en el auditorio.

Alejandro Riaño, el comediante, director y actor colombiano, interpretando a su personaje 'Juanpis González' fue el encargado de destapar esta información 'sin querer'. Foto: Youtube @JuanpisGonzalez

Fue tan sorprendente que insistió en preguntar "pero, ¿estuvo en la cárcel?", y Juanpis aseguró que sin querer 'le había pegado' a la revelación. El público pidió a gritos que siguiera contando qué lo había llevado a ese lugar.



Inició diciendo que habían sido "malos entendidos y no tan buenas conexiones", continuó contando que hasta debieron quedar pasmados los del CTI, quieres fueron a hacer la orden de captura, ya que él no es famoso por su nombre real.

Aunque dijo que no contaría de más, terminó exponiendo hasta por qué delito fue condenado: prevaricato por apropiación. Según 'Conceptos Jurídicos', el prevaricato es:



"Un acto ilegal en el que un funcionario público, con pleno conocimiento de que su decisión no está respaldada por la ley, decide tomarla de todas formas, es decir, cometer un ejercicio ilícito de su servicio en el poder", explica la página.



Comentó que había sido por un tema de impuestos, "me los fumé, no devolví unos IVA, 700 palos", dijo. Agregó que por este tema perdió un apartamento y un lote de yerbabuena.

A manera de chiste continuaron conversando e incluso Cezán pidió acompañamiento de la banda de González para hacerle hasta una canción improvisada a su desafortunado hecho.



Aprovecharon el momento también para hablar de los fanáticos, como las abuelitas, que se iban a decepcionar al enterarse.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

