Marcelo Cezán recuerda cuando fue 'pareja' de Sofía Vergara: 'Ojalá se acuerde de mí'

Por estos días, se está hablando mucho de Sofía Vergara y es que el 25 de enero se estrenará a través de Netflix la serie ‘Griselda’ que ella protagoniza y produce.

Allí mismo, se podrá ver la actuación de Karol G, Christian Tappan, Julieth Restrepo, Vanessa Ferlito, Juliana Aiden Martínez, Alberto Guerra, entre otros.



Para la presentación de la ‘premiere’ de la serie, Sofía viajó a Colombia el 17 de enero y desde su llegada generó conmoción entre sus fanáticos, quienes están al pendiente de cada paso que da.

Marcelo Cezán habló de su “relación” con Sofía Vergara

Sobre este acontecimiento, Marcelo Cezán habló en la emisora ‘Bésame’, para dar a conocer que ha sido invitado al lanzamiento para prensa, y no pudo ocultar su emoción por ver a Sofía Vergara en la noche del 18 de enero.



Fue ahí cuando el actor contó que en 1994 tuvo la oportunidad de trabajar en una novela con la ‘Toti’, producción en la que hubo besos entre ellos.



“No tengo una relación, ni una amistad con Sofía Vergara, pero sí trabajamos juntos hace 30 años en una novela de ‘Televisa’ llamada ‘Acapulco: Cuerpo y Alma’ donde hicimos pareja y hubo escenas de besos”, dijo Cezán.



Ante la emoción de sus compañeras por lo dicho, agregó: “Yo me besé con Sofía Vergara en la novela, no en la vida real. Allí éramos pareja”.

El locutor no dudó en decir que espera que la barranquillera se acuerde de él y no pase una vergüenza cuando la salude: “Ojalá se acuerde de mí y no me deje en ridículo, qué tal le diga: ‘Hola, Sofía, ¿te acuerdas de mí?’ y me diga, ‘¿tú quién eres?'”.



Connie Ossa, compañera del hombre en la emisora, agregó una posible respuesta de Sofía al verlo: “¡Uy! Pero te aporrearon los años (risas)”.

Este es un apartado de la novela ‘Acapulco: Cuerpo y Alma’, en la que Marcelo Cezán y Sofía Vergara se besaron.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

