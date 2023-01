Marcelo Cezán se ha ganado el corazón de los colombianos a través de su trabajo en la pantalla chica, tanto en la actuación como en su faceta de presentador. Y aunque se ha caracterizado por su alegría, recientemente contó que en su pasado atravesó por una época muy difícil que lo afectó personal y económicamente.



En el programa 'Lo sé todo', del Canal Uno, aseguró que, a pesar de su éxito como actor - que lo llevó a protagonizar novelas y a viajar por muchos países-, hubo un tiempo en el que sentía que había "un vacío que no le daba paz y tenía que taparlo con fiestas y con cosas".

Dijo que su vida iba "en declive" hasta que, finalmente, el 24 de diciembre de 2010 fue el día en el que "tocó fondo".

"Ese día yo me levanté, muy temprano en la mañana, yo venía de una fiesta en Pereira brava. Me había contagiado de una amigdalitis, una inflamación bacteriana en las amígdalas muy fuerte. El médico me había dado unos antibióticos y me seguían derecho", relató Cezán, de 51 años.



Además de la enfermedad que padecía en aquel momento, comentó que vivía en una "ruina económica", pues tenía "una deuda de 400 millones de pesos" y pagaba cuotas "de 12 millones al mes", como resultado de préstamos que, según contó, a veces aceptaba en situaciones de fiesta.

Su conversación con Adriana Lucía

En medio de la crisis de ese día, llamó a la popular cantante colombiana Adriana Lucía, y le dijo: "La vida me quedó grande, no sé qué hacer". El presentador de Bravíssimo agregó que, incluso, tuvo pensamientos suicidas.

La artista lo invitó a una iglesia cristiana, lugar que le cambió la vida. "La necesidad Dios la utilizó para llevarme allá (...) no paré de llorar porque me conmovió espiritualmente", aseguró.

Cuando Adriana Lucía le preguntó cómo se sentía, él aseguró: "No me quiero ir de aquí nunca".

Desde entonces, Cezán ha crecido en el cristianismo, y afirmó que en la actualidad su relación con Dios "es super intensa, super cercana, pero quiero aclarar esto, es muy respetuosa de la diferencia".

"A veces uno tiende a creer que tiene la verdad absoluta y la humanidad está mal menos uno (...) hay que ir a otro nivel, y la cosa empieza a complicarse, a subir, a bajar, se adormece el tema, hasta el sol de hoy en el que ya creo que he logrado cierta estabilidad espiritual, sin decir que ya lo logré. Esto es un tema de estar alerta todos los días de la vida", explicó.



