‘Survivorl, a isla de los famosos’, se está llevando todas las miradas de las audiencias en el país por reunir a algunas de las celebridades del mundo de la farándula colombiana en un entorno hostil, donde tendrán que medir sus capacidades físicas y mentales para hacerle frente a los impases de la selva tropical.



Una de las personalidades que hizo parte del proyecto fue la DJ de guaracha antioqueña Marcela Reyes, quien se mostró bastante resiliente en las pruebas y pudo superar varios inconvenientes como el hambre y el intenso calor. No obstante, los biopolímeros le jugaron una mala pasada y sus glúteos empezaron a manifestar dolor a causa del plástico.

“Estaba puesta para llegar lo más lejos que pudiera. Yo tengo una condición y es los biopolímeros, desde que entré me empezaron a jugarme en contra, pero estaba con mi dolor en silencio (...) ya se salió de control, el dolor ya era horrible y en las noches no estaba durmiendo; empecé a sentir una bola en mi glúteo izquierdo”, mencionó en una entrevista para ‘RCN’.



Tras su salida hace algunas semanas, prometió darse un tiempo con su familia, en especial con su hijo, pues, según dijo en la charla, desde que nació su bebé no le ha brindado el tiempo suficiente a causa de sus compromisos laborales.



“En la isla me di cuenta que no he parado y me ha dado durísimo sacrificar tiempo con mi bebé desde que nació, pues desde los tres meses de nacido yo estoy de gira. Me di cuenta que darle lo mejor no es darle dinero o lujos, sino dedicarle tiempo. Entonces quiero encerrarme con ellos y darme un tiempo para recuperarme para volver a trabajar (sic)”, explicó con voz entrecortada.



Vuelve a la música

Pues bien, todo parece indicar que la artista ya se tomó el descanso respectivo, pues anunció que lanzó dos nuevos sencillos, alejados de su lado romántico con el que se identificó durante el último año con canciones como ‘Guaro’, ‘Sentimiento’ y ‘Pico y chao’, la cual cuenta con dos millones de reproducciones en YouTube.



Así mismo, iniciará una gira por los Estados Unidos a principios de marzo, donde espera estrenar en vivo dos producciones que ya lanzó en las principales plataformas y que, según comenta , intentan resaltar a una mujer empoderada y trabajadora.



Así las cosas, "Trip" y "Calor", sus nuevas obras, intentarán atrapar a su público con ritmos llenos de percusión y trompetas, característicos en las creaciones de esta disc jockey paisa que quiere seguir agrandando su repertorio musical.



