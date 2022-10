Desde sus redes sociales, la artista Marcela Reyes mantiene al tanto a sus seguidores de su día a día. Allí, comparte cada acontecimiento que ocurre en su vida, tanto en el terreno de lo profesional como en lo personal.

Si bien es cierto que la 'Reina de la Guaracha' ahora goza de gran popularidad, su nombre ha sido motivo de grandes polémicas desde que saltó a la fama.



Especialmente por el escándalo de infidelidad de hace unos años, cuando Reyes descubrió a su entonces novio 'DJ Exotic' con su mejor amiga. En el video que circuló en redes se podía observar como pateaba la puerta de un apartamento, mientras insultaba a la pareja.



A su lado, un guardia de seguridad estaba solicitando ayuda y posteriormente la escoltó cuando se estaba retirando.



Sin embargo, después de ello su nombre ha estado en los titulares por otro motivos.

Esta vez debido a que la empresaria compartió en redes uno de sus logros más grandes: haberse comprado el carro con el que soñaba desde los 15 años.

La empresaria tiene una boutique en la cual ella es la misma diseñadora. Foto: Instagram: @marcelareyes

Por medio de las historias en su cuenta de Instagram, en a que tiene más de dos millones y medio de seguidores, la Dj mostró un Renault Twingo al que llama ‘frijolito’.

"Les quiero contar que estoy muy feliz porque me compré este juguete", dijo con gran felicidad mientras enfocaba el automóvil plateado.



"Yo soy una amante de los carros y este fue el primer carro que soñé tener. Cuando lo deseaba tener no podía, y ahora que puedo quise comprármelo”, explicó, mientras que contaba la historia detrás de su ‘nuevo juguete’.



Según la artista oriunda de Armenia, antes no tenía los recursos para poder adquirirlo, pero ahora que es una exitosa empresaria, puede acceder a él.



Además, también ha publicado que su auto es muy ‘cómodo y hermoso’.

Un Porsche morado, su otro ‘bebé’

El pasado 2 de mayo, la artista también presumió en redes sociales el regalo que se había hecho por su cumpleaños número 32.



Se trata de un Porsche Boxsters S del año 2015, el cual está evaluado en Colombia en 250 millones de pesos aproximadamente.

El carro violeta fue entregado a ella y a su hijo, Valentino. En sus historias se puede ver como, mientras baila, sube al pequeño al carro.



“Por fin, quería darle esta alegría a mi hijo, me siento súper dichosa, súper feliz”, comentó al tiempo que escuchaba música.

