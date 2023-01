El género guaracha ha venido tomando fuerza en la industria y una de las artistas más conocidas en este ámbito de la música es la paisa Marcela Reyes. ¿Quién es y por qué es tan popular?

‘La reina de la guaracha’, calificada así por sus fans, es una de las nuevas artistas revelación de Colombia, que no solo ha llevado su música a los diferentes destinos del país, sino que también ha logrado mostrar su talento en otras partes del mundo.



(Puede ser de su interés: La historia de Érika Zapata, la reportera paisa que se volvió tendencia).



Reyes se caracteriza por fusionar, es decir mezclar, ritmos electrónicos con varios éxitos consolidados en Colombia.



Junto a su sello discográfico High Beats Records, ha lanzado diferentes temas que muchos bailan en las discotecas: ‘Lo malo se fue’, ‘Sentimiento’, ‘Pico y chao’ y ‘No te vayas’. Además ha compartido tarima con otros artistas como la cantante de música popular Paola Jara.



(No deje de leer: Ella era la DJ Valentina Trespalacios, la mujer hallada muerta en Fontibón).

La artista nacida en Medellín 33 años atrás también ha estado envuelta en diferentes polémicas, una de ellas tiene que ver con un video en el que se le ve insultando y golpeando la puerta de un apartamento u hotel. Al parecer, dentro de la estancia se encontraban su pareja y su amiga de ese momento cometiendo infidelidad.



(Puede ser de su interés: La actriz Majida Issa se sincera: 'Canto y ensayo voces en la ducha’).

Además, el pasado 16 de enero, la artista publicó un video en el que aseguró que había sido arrestada por cobrar un dinero que, al parecer, le había robado un sujeto. Cuando le pidió lo que supuestamente le debía, el hombre y su pareja llamaron a la Policía.



Los oficiales la arrestaron y, además, le hicieron pagar una multa de 18 millones de pesos, según aseguró en su narración.

“Ahora me toca pagar una multa de 18 millones (de pesos colombianos) y quién sabe cuánta más plata. (...) Como 20 policías me capturaron, fue impresionante, y aquí me llevan para la estación”, comentó mientras grababa el interior de la patrulla.



Actualmente, se encuentra en un programa de ‘RCN’ ‘Survivor’, el cual consiste en realizar todo tipo de pruebas para aprender a sobrevivir en una isla sin las comodidades a las que los artistas están acostumbrados.

Más noticias

Doja Cat y su traje rojo de 30 mil cristales en el desfile de Schiaparelli

Mujer se desmaquilla frente a su novio por 100 dólares y él la deja

Las razones por las que la ex de Jeff Bezos renunció a dos lujosas mansiones

¿Nuevamente soltera? Carolina Cruz publicó una imagen que levantó sospechas

Shakira le habría mostrado 'Monotonía' a Piqué antes de separarse

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Tendencias EL TIEMPO