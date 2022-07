Marcela Reyes protagonizó un polémico episodio hace unos días luego de que apareció lanzando dinero en el stand de una feria de emprendimiento.



La famosa estuvo acompañando a su amiga Yina Calderón en su participación del Expo Belleza de este año. En los videos grabados por los asistentes aparece Reyes arriba de una mesa y haciéndole señas a sus seguidores para que atrapen los billetes.



(Siga leyendo: Yina Calderón reveló que no hará fiesta de cumpleaños).

Las imágenes han sido criticadas en redes sociales por algunos que lo consideraron como un acto de ‘mala clase’. Entre esos comentarios, sobresalió el de Mercedes Uhía, exnovia de ‘La Liendra’.



“Para mí el acto más humillante que un ser humano puede hacer a otro, es tirar plata y todos desesperados tirándose al piso e intentar pelear entre ellos solo por unos billetes” expresó Uhía.



La polémica no fue solo por el acto de lanzar dinero. Algunos cibernautas acusaron a Marcela Reyes de poner en peligro a los asistentes del evento al ponerlos a competir. En los vídeos se puede apreciar a un gran número de personas que se empujan entre sí para acercarse a la DJ.



(Le recomendamos: Carolina Cruz sobre críticas por su separación: 'No importa la sociedad').

La respuesta de Marcela Reyes

Ante la controversia en redes sociales, la influenciadora contestó a los críticos y aseguró que seguirá lanzando dinero a las personas.



“Hay que salir de Colombia, hay que internacionalizarse. Puedes ir a Estados Unidos para que tú entiendas que tirar dinero es súper cool. A mí me ha pasado que me llevan a mis giras y me tiran dólares” expresó.



En lo que pareció ser una respuesta a Mercedes Uhía, la DJ señaló que este tipo de prácticas son comunes en otros países y que para ella no significan nada malo ni humillante.



“A mí me encanta el dinero. Entiendo que como tú no has salido del país, tienes ese pensamiento tan criollo de que la plata no se tira. La gente abundante regala dinero, tira la plata. Me ha pasado en Australia, en Estados Unidos, en México” continuó.



Para finalizar, Reyes aprovechó para mostrarle a sus seguidores que adquirió una pistola de billetes para seguir realizando este tipo de acciones en sus eventos.



“¿Y saben qué? Voy a seguir haciendo eso, voy a seguir tirando dinero porque me encanta compartir” concluyó.

Más noticias

El trabajo con el que Jenn Muriel busca salvar casi 600.000 perros

Natti Natasha pide libertad para Raphy Pina en nuevo videoclip

¿Karol G salió de un restaurante de Madrid cubierta con un mantel?

Padre lloró al ver que su hijo perdió examen para el que estudiaron juntos

Hermano de la actriz Mónica Dossetti habría intentado estrangularla

Tendencias EL TIEMPO