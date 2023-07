Marcela Reyes es una de las Dj’s más reconocidas en Colombia, además se acostumbra a compartir a través de redes sociales su día a día.



Por ello, en ocasiones algunos usuarios la atacan de manera constante, en especial por la forma que educa a su hijo Valentino.

Ella decidió hacer pública la manera en la que forma su hijo y lo involucra en el mundo artístico.



Por esto ha recibido miles de críticas, por lo que ella se ha pronunciado siendo contundente en su mensaje frente al tema en la que dijo de manera clara “no me importan las críticas que recibo respecto a mi hijo”.



La Dj respondió a través de historias de Instagram las críticas que recibe por mostrar públicamente la vida de su hijo además de llevarlo a los eventos musicales de los que participa.

“Esto me causa mucha risa. A mí, la verdad con todo respeto y también con todo el amor les respondo: a mí no me importa lo que opinen de mi hijo porque finalmente es mío, es mi bebé, soy yo la que me mato trabajando, soy yo la que trasnocho, soy yo la que me parto el lomo para poderlo tener bien y creo que por lo mismo, tengo el derecho y la potestad de decidir cómo crío mi hijo”, aseguró en su cuenta de Instagram.



Además agregó lo siguiente: “Ustedes sacarán deducciones de lo que ven en la pantalla, pero no saben cómo vivimos, ni cómo educo a mi bebé. Yo soy feliz con que él tenga su personalidad abierta, que se exprese y que pueda ser un niño feliz, obviamente con unos parámetros de respeto”.

Además el hijo tuvo que pasar por un procedimiento quirúrgico debido que le estaba creciendo un tumor benigno en el cuello, por lo que compartió cómo se estaba preparando para afrontar la operación.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

