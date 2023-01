La DJ Marcela Reyes es una de las celebridades de la farándula de la que más se habla en redes sociales y en la prensa nacional por sus constantes ocurrencias. En esta ocasión, volvió a ser tendencia al mostrarle a sus seguidores que tuvo que ser hospitalizada en Cartagena.

Reyes en sus historias de Instagram publicó unos videos en los que afirmó que el malestar que sentía empezó por unas perforaciones en su oreja que no sanaron bien y se infectaron. La DJ comentó que durante su viaje a Cartagena de Indias, el dolor fue mucho más intenso por lo que tuvo que visitar una clínica.



“Muchos me están diciendo que esto me pasa porque no me quito las perforaciones, pero todas estas que tengo están sanas, las que me tienen la oreja infectada eran dos que no sanaron y esas me las retiré inmediatamente. La infección siguió porque no le presté atención, no pensé que fuera tan grave, pero sí lo es”, comenzó comentando la también productora musical.



(Siga leyendo: Profesor predice que Internet se acabará en todo el mundo: 'Punto de no retorno').

Después, mostró que se encontraba en la sala de espera del hospital junto con su amigo Alexander DJ, mientras que la llamaban para realizarse los respectivos exámenes.



“La oreja me tiene mal, llegué directo a la clínica. La gente cree que la vida de uno es fácil y yo me siento mal”, afirmó. Luego, enseñó que fue revisada por los doctores y en su video escribió: “Me lo hubiera ahorrado si desde el día uno me hubiera preocupado por mí, pero me la paso esclava del trabajo y de la casa”.



(Le puede interesar: Así fue el primer beso de Justin Bieber, Harry Styles y otros famosos).



Sin embargo, al final Marcela Reyes no recibió noticias alentadoras, pues al parecer la infección está avanzada por lo que tuvo que ser hospitalizada

“Se salió de control, por lo pronto estoy hospitalizada y muy nerviosa por lo que dijo el médico que podía pasar, pero confío en Dios que mañana será un mejor día”, escribió en otro clip.



Además, la DJ se vio bastante preocupada por esta situación y mostró su oreja, la cual estaba roja y llena de sangre. Por su parte, sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo y deseándole una pronta recuperación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Vin Diesel, entre los famosos con el coeficiente intelectual más alto

Por estar distraída mujer ignoró su propuesta de matrimonio

Amigas dieron a luz a sus bebés en el mismo hospital casi al mismo tiempo

¿Una jornada laboral de 4 horas? Predicciones para 2023 de expertos de 1923