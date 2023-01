“En este momento estoy capturada, me llevan hacia una estación por querer cobrar lo mío”, fue lo que comentó en un primer momento la reconocida DJ e influenciadora Marcela Reyes en sus redes sociales.

En un video de 30 segundos, la artista oriunda de Armenia compartió el pasado lunes 16 de enero una angustiante noticia: al aparecer las autoridades la habían capturado.



Por medio de las historias en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de dos millones y medio de seguidores, narró que había tenido que pagar 14 millones de pesos debido a que una persona le había robado anteriormente.



Aun así, la joven no dio detalles de quién era el sujeto -más allá de decir que era un hombre-, la situación por la cual estaba pasando o el por qué tuvo que pagar tal cantidad de dinero.

Según lo que relató en sus historias, después de reclamarle a la persona que supuestamente la había robado, éste le colgó el teléfono. Por esta razón, decidió recoger sus pertenencias e ir hasta el lugar donde se encontraba el hombre con su esposa.



Fue entonces cuando, al parecer, la pareja llamó a la Policía y la empresaria fue capturada en el lugar.



“Ahora me toca pagar una multa de 18 millones (de pesos colombianos) y quién sabe cuánta más plata. (...) Como 20 policías me capturaron, fue impresionante, y aquí me llevan para la estación”, comentó mientras grababa el interior de la patrulla.



Por otro lado, agregó que la patrullera que la acompañaba en el interior del vehículo fue muy amable con ella y que quienes la capturaron no tenían la culpa, ya que estaban cumpliendo con su deber.

Además, horas después de haber subido el video, la intérprete de ‘Guaro’ publicó otra foto en sus historias, en la cual denunciaba que la captura había sido arbitraria y que nunca leyeron sus derechos.



“Es increíble como me retienen de forma arbitraría, porque nunca me leyeron mis derechos ni me explicaron el procedimiento realizado, todo por ir a preguntar a una portería por alguien que me debe dinero”, escribió, explicando a su vez que jamás había sido grosera y que solo estaba buscando recuperar el dinero que con “tanto esfuerzo había ganado”.



“Me abordaron entre motos y una patrulla con sus armas en las manos como si fuera una delincuente, cuando lo único que estoy buscando es cómo recuperar el dinero que con tanto esfuerzo me toca conseguir”, recalcó.

A mano armada: el violento atraco que vivió Marcela Reyes

Cabe resaltar que la artista fue víctima de un intento de robo mientras se movilizaba en una camioneta a mediados de noviembre del 2022.



En Instagram, la DJ escribió en su momento: “Fuimos víctimas de un atraco y varios disparos, donde resultaron heridos, entre ellos, mi esposo y un familiar. Logré escapar protegiéndome a mí, a mi hijo y a mi madre”.

Desde entonces, la joven contrató un servicio de seguridad que la escolta a todas partes. Esto es importante debido a que, durante su captura, los uniformados cuestionaron el motivo de la presencia de dos personas en moto siguiendo su camioneta.



“Luego me preguntan qué por qué ando con dos hombres motorizados y pues mi respuesta es obvia, porque hace poco fui víctima de un intento de atraco así que debo de andar escoltada para que me protejan a mí y a mi familia”, declaró en su última historia de Instagram.

