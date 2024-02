Marcela Reyes defendió a Andrea Valdiri de críticas por su ruptura con Felipe Saruma

Últimamente, es muy usual ver que influencers y artistas para interactuar con sus seguidores creen retos o que respondan a preguntas a través de sus historias de Instagram.



Pues eso fue lo que hizo Marcela Reyes hace algunos días en su perfil de esta red social: creó una caja de preguntas para que todos los que la siguen cuestionaran lo que quisieran.



Una de las preguntas revivió un tema que tal vez ya estaba cerrado: la ruptura entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma, que ya para algunos pasó de moda o se resolvió.

A la pregunta de cuál es su relación con la Valdiri, la dj respondió que se caen muy bien y que se conocen hace algunos años: “No somos íntimas amigas, pero a mí me cae súper bien”, expresó Reyes.



Así mismo, le preguntaron sobre un comentario que la Dj hizo durante el matrimonio de ‘La tremenda’ en donde se refirió precisamente al ex de la Valdiri: Yo tengo algo por decir, y es lo siguiente. Muchas veces, cuando tenemos una ruptura, nos tiran mucho más a nosotras las mujeres, pero es que los hombres son muy morrongos”.



Y continuó diciendo que Saruma hace grandes fiestas pero que lo hace a escondidas, no como Andrea Valdiri que todo lo publica en sus redes, sin esconderse.



“Por ejemplo, a mí de fuentes me ha llegado que Felipe se hace unos parties (fiestas), en las que hace apagar hasta el celular y, ¿cómo se muestra en redes? En cambio, Andrea Valdiri es más espontánea. Si ella sale a bailar lo muestra y a la gente eso le choca... les choca que uno sea espontáneo”, continuó Reyes.



Además, continuó manifestando que algunos son “morrongos” y que la gente no debe fijarse solamente en lo que ve en redes porque muchos solo aparentan.



Como de costumbre, estas declaraciones recibieron comentarios a favor y en contra como: “cuánto le pagó la Valdiri para que saliera diciendo eso”, “él no es morrongo, lo que pasa es que no quiere exponer su vida personal”, “ella cree que todos son como su ex”, entre otros.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

