Marcela Reyes, más conocida como ‘la reina de la guaracha’, es una de las nuevas exponentes del género que ha venido tomando fuerza en estos últimos años.

La paisa, junto a su sello discográfico High Beats Records, ha lanzado diferentes temas que la han hecho conocida en Colombia. Canciones como ‘Lo malo se fue’, ‘Sentimiento’ y ‘Pico y chao’, son algunas de sus producciones.

La fiesta de cumpleaños de la intérprete de ‘No te vayas’ fue hace unos días. En sus redes sociales compartió las fotos y videos de la celebración, un evento que fue catalogado por sus seguidores como “fenomenal”. Entre los invitados estuvieron varios artistas e influenciadores como Jenn Muriel, Yeison Jimenez, Manuela Goméz, Dani Duke y La Liendra.

Para su celebración decidió invitar a una de sus amigas más cercanas: la creadora de contenido Dani Duke, quien fue con la Liendra. Sin embargo, la noche no salió como se esperaba porque, al parecer, Mauricio Goméz se molestó con la DJ por un comentario que esta hizo en estado de embriaguez.

¿Qué pasó entre la Liendra y Marcela Reyes?



Reyes realizó una dinámica para sus más de tres millones de seguidores. A través de sus historias de Instagram, compartió una caja de preguntas y respuestas con la descripción: “Chismes en 3, 2, 1”.

Así las cosas, varios internautas quisieron indagar sobre qué había pasado en su fiesta de cumpleaños. Ante esto, uno de sus seguidores le dijo: “¿Es verdad que la Liendra se fue bravo de su fiesta?”.

“Yo estaba superborracha, no me acuerdo de casi nada, pude ver el video donde la Liendra se ve diciéndole algo a Dani y sí se ve muy incómodo. No sé si fue por la bobadita que yo dije, que realmente fue un chiste que se encuentra uno en internet y fue un tema de borrachos. Los borrachos hacen bobadas”, respondió.

No obstante, enfatizó que no fue “nada grande” y en ese momento se dio cuenta de su error, por eso se acercó a la Liendra y le pidió disculpas, para no trascender más en la discusión.

No es la primera vez que la Liendra pelea con Marcela Reyes



El año pasado ambos fueron protagonistas de una discusión. En una historia publicada por Dani Duke, la Liendra hizo un comentario que a la DJ no le gustó, pues hizo una comparación entre ella y su esposo. Allí dijo: "Yo no soy Marcela ni B King”.

Marcela, a quien no se le hizo gracioso el comentario, respondió: “Cuando estamos ausentes y aún eres el tema de conversación”. Además, la empresaria recalcó que no sabía el motivo de su frase: “Bebés, pues yo no sé, eso quisiera saber yo. Así es la vida, ¿sería bueno, sería malo? No sé, cada quien tiene su conciencia en su corazón”.

