Marcela Reyes confirmó infidelidad de Felipe Saruma a Andrea Valdiri: ‘Ya tiene novia’

En las últimas horas, la creadora de contenido y DJ Marcela Reyes se ha vuelto tendencia en las redes sociales al revelar nueva información sobre el divorcio de los influencers Andrea Valdiri y Felipe Saruma.



El pasado 20 de febrero, Reyes, a través de sus historias de Instagram, red social en la que acumula más de 3,1 millones de seguidores, comentó que Saruma ya tendría una nueva novia.

“Hice ese comentario porque yo también tenía una imagen de matrimonio perfecto, hombre perfecto (…) Uno ve una relación perfecta en redes sociales y la idealiza”, comentó la DJ.



Luego reveló que tiene una conocida que salió con Felipe Saruma en Cartagena cuando todavía estaba casado con Andrea Valdiri. “Eso no fue que por allá me lo cuchichearon, no. El entorno mío de amigos costeños lo sabíamos, porque esta amiga era de ese entorno”, explicó.



(Lea también: Predicción de Isaac Newton sobre el fin del mundo: 'Esa fecha será el cambio de era').



Además, defendió a Valdiri, pues no logra entender como un hombre teniendo una mujer trabajadora, linda, y talentosa, no la valora. Igualmente, argumentó que la sociedad tiende a criticar a las mujeres cuando anuncian su separación, mientras los hombres pasan desapercibidos en sus acciones.

La también empresaria aseguró que el bumangués después de su separación ha tenido dos relaciones e incluso, en este momento, tienen un noviazgo, pero no permite que nadie lo grabe cuando sale con ella.



(Le puede interesar: ¿Es adulto y aún no sabe montar bicicleta? Con estos consejos podría lograrlo).



“Es un morrongo porque le está dando una imagen equivocada a las personas”, aseguró. Además, agregó: "Hombre no es gente, ni es familia, de verdad. Yo creo y soy partidaria de que todavía existen hombres buenos, pero no idealicemos hombres ajenos y menos cuando los vemos criando hijos que no son de ellos”.



Por último, aclaró que Andrea no es su íntima amiga y ella no le ha contado nada sobre este tema, pero que ella sostiene sus declaraciones sobre Saruma, porque varias personas de su entorno se lo han confirmado.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

