Marcela Reyes habló de la cirugía que agradece no haberse hecho

La DJ colombiana Marcela Reyes compartió con sus seguidores en Instagram una confesión. Lo hizo en un espacio de preguntas y respuestas de esa red social.



Uno de sus seguidores le preguntó: "¿Qué cirugía quisiste hacerte, pero nunca te fue posible". La respuesta que dio Reyes sorprendió a varios de sus seguidores, pues se trataba de un procedimiento poco convencional.



"Esa pregunta me da risa porque yo quería cambiarme el color de los ojos", dijo la DJ. "Pero me arrepentí, me dio susto, no fui capaz. Además que cuesta mucho dinero. Casi cometo esa locura, estuve a punto", agregó, entre risas.



La respuesta, sin embargo, recibió críticas por parte de algunos de sus seguidores en Instagram, quienes le expresaron que ese habría sido un procedimiento innecesario.



"Para eso existen los lentes de contacto", le escribió uno de ellos. Otros, por su parte, consideraron que ese procedimiento habría sido "una exageración" e incluso un riesgo para sus ojos.



La DJ no volvió a referirse al tema y contestó otras preguntas.



