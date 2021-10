'Todo se desplomó': así sobrevivió Marcela Reyes al terremoto en Armenia

En la tarde del 25 de enero de 1999, el Eje Cafetero sufrió un fuerte terremoto, de 6,5 grados en la escala de Richter, que arrasó con miles de viviendas y dejo 1.171 víctimas.



Una de las afectadas por el sismo fue la DJ colombiana Marcela Reyes, quien vivía en el barrio Brasilia Nueva, al sur de Armenia, uno de los lugares más afectados por la tragedia.



Por medio de sus historias de Instagram, red social en la que tiene más de dos millones de seguidores, Reyes contó qué estaba haciendo en el momento del terremoto y la razón por la cual, afortunadamente, sobrevivió.



"Preciso en ese momento me dio por irme a bañar en vestido de baño al tanque de reserva de mi casa. Entonces, cuando el terremoto empezó, como estaba en la parte superior de la casa, todo se desparramó", afirmó la DJ.



La mujer comentó que vivía en el barrio Brasilia Nueva, un tranquilo sector que, según los testimonios de algunos sobrevivientes que se compartieron en EL TIEMPO, se desplomó, como si de fichas de dominó se tratara.

"Es el barrio que dejó más muertos en el terremoto. Como todo se desplomó, yo quedé ahí encima. Literal, un milagro de Dios”, contó Reyes.



Cabe resaltar que, hace un tiempo, la DJ dio algunos detalles de los difíciles momentos que tuvo que atravesar junto con su familia después del terremoto.



"Quedamos sin nada. Se nos cayó la casa. Todos mis vecinos se murieron, me tocó verlos. De las poquitas personas que sobrevivimos de la cuadra fuimos mi hermana y yo, porque mis papás habían salido. Perdimos todo, quedamos solo con lo que teníamos puesto y fue empezar de cero”, comentó.

Por otro lado, la DJ ha sido noticia últimamente debido a una particular confesión que les hizo a sus seguidores, después de que le preguntaran: "¿Qué cirugía quisiste hacerte, pero nunca te fue posible?".



Ella respondió lo siguiente: "Esa pregunta me da risa porque yo quería cambiarme el color de los ojos. Pero me arrepentí, me dio susto, no fui capaz. Además que cuesta mucho dinero. Casi cometo esa locura, estuve a punto".

