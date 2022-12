“Esto no puede pasar”, dijo la actriz Marcela Posada, reconocida por su participación en ‘Yo soy Betty, la fea’, al presenciar la indolencia en plena estación de TransMilenio, el sistema de transporte público de Bogotá.

Video Un guarda de seguridad de TM defendió a una mujer embarazada de un ladrón

Según contó ante las cámaras del sistema informativo de Citytv, una pasajera sufrió una insuficiencia cardíaca en la estación Marsella, correspondiente a la troncal de Las Américas. De inmediato, personal del sistema, policías y unos ciudadanos la socorrieron e intentaron trasladar a un centro médico cercano.



Sin embargo, se encontraron con la nula ayuda de los conductores, pues aquellos que pasaban por la concurrida vía bajaban la velocidad, observaban qué había pasado, pero no se detenían para transportar a la mujer infartada.

(Puede ser de su interés: Empleado enfrentó a ladrones y evitó robo de un local comercial en Medellín).

“Es mucha la angustia e impotencia porque ahí es donde uno quisiera ser médico, quisiera tener helicóptero”, expresó Posada. “Se atravesaban como sea, no sé en qué momento podía pasar un bus de TransMilenio y llevárselos. La gente, en lugar de ayudar, buscaba cómo esquivarlos. A la gente no le importaba”, añadió.



Incrédula ante la empatía, la actriz que presenciaba la escena tomó su celular y decidió grabar con tal de hacer las denuncias. De acuerdo con los videos registrados, los funcionarios del sistema se acercaron a varios conductores, entre ellos taxistas, para pedir que movilizaran a la mujer, pero la respuesta fue negativa. Al menos, unos 40 sujetos no habrían querido prestar su ayuda.

La actriz grabó con su celular cómo funcionarios de TM buscaban ayuda. Foto: Citytv.

“Esto no puede ser cierto”, sentenció, en diálogo con Citytv.



La patrullera de la Policía Mileydi Esquivel intentó en repetidas ocasiones buscar un carro pensando que iba a ser más rápido en lugar de esperar la ambulancia: “Paré un taxi y el señor, poco solidario, me dijo que no. La verdad estamos en un país en que falta solidaridad”.

(No deje de leer: Alcaldesa reconoce a conductor que defendió el SITP: 'Nos dio una clara lección').

Tras unos 15 minutos, mientras la mujer estaba desmayada en los brazos del personal de TransMilenio, un taxista finalmente accedió a llevarla a urgencias.



Como conoció el noticiero, afortunadamente recibió asistencia en la Clínica de Occidente, en donde lograron estabilizarla. Por ahora, está recuperándose.

Eso sí, tanto Marcela Posada como los testigos quedaron atónitos por la falta de solidaridad de algunos habitantes de Bogotá.

