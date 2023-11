'No queremos trabajar con ella': Marcela Posada dice hay una actriz que nadie quiere

Marcela Posada es una recordada actriz, su participación como 'La Jirafa' en 'Betty, la fea', la hizo una de las más queridas por los televidentes; también participó en otras novelas y series como 'El man, es Germán', 'Enfermeras' y 'En los tacones de Eva'.



En un reciente video publicado en sus cuentas, confesó que hay una actriz que es de poco agrado de otros personajes de la farándula y hasta de los directores.



Por medio de sus redes sociales, Posada subió un video en el que habla de una actriz con la que asegura "nadie quiere trabajar" porque trata mal a sus compañeros e incluso, dice que les roba algunas partes de los diálogos.



“Les cuento el milagro, pero no el santo. Existe una actriz colombiana a la que la gran mayoría de los actores le tenemos pánico. No queremos trabajar con ella porque se nos roba el texto, nos trata mal, llega tarde; Incluso, a los directores los trata pésimo”, dijo.



La actriz también aseguró que esta mujer, cuya identidad no fue revelada, es rechazada hasta por los directores debido a los comportamientos que tiene.



“En algún momento ella se ganó un personaje muy importante en una novela y el director dijo: ‘No, si es con ella, yo no trabajo'", puntualizó 'La jirafa'.



Y es que esta actriz tendría tan mala reputación dentro de su gremio, que las quejas también vendrían de "la gente de vestuario, de maquillaje, a las que más maltrata, porque las trata con groserías”, asegura Posada.



Aunque no se dan pistas de quién sería la persona de la que habla esta actriz, en los comentarios comenzaron a hacer sus especulaciones:



"Laura Londoño, yo había escuchado”; “Vicky Hernández es directa, pero no grosera y es una excelente persona”; “debe ser la Carolina Acevedo”, entre otros.

