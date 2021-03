‘Fue un abuso’: Marcela Mar habló sobre escena de cama que la incomodó

Hace pocos días, la actriz colombiana Marcela Mar fue invitada al programa ‘La Tele Letal’, del canal Red+.



Durante la entrevista dirigida por Martín de Francisco y Santiago Moure, la artista habló sobre una experiencia que le incomodó cuando se encontraba rodando una novela.



“Tuve un compañero que se le fue la mano y que se sobrepasó”, mencionó Mar en referencia a una escena romántica que grabó para televisión.



“Este personajes se puso muy audaz y fue una experiencia muy incómoda”, aseguró.

(Le puede interesar: Marcela Mar denuncia ‘manoseo’ de su equipaje por llevar un vibrador).

Durante la entrevista, la actriz también habló del largo proceso personal por el que pasó después del abuso. Foto: Instagram: @marcelamar07

(Lea también: ‘Influencer’ denuncia tocamientos de hombre en una salida del colegio).

Además, la actriz confesó que tuvo que pasar por una especie de proceso personal para contar esta experiencia y mencionó que, en ese momento, no fue capaz de parar la grabación.



“Realmente fue un abuso y yo no paré la grabación (...) sentí que si lo hacía se iba a formar un escándalo o que iban pensar que no era profesional. Al final no fui capaz de cortar la escena”, aseguró Mar.



Según el testimonio de la actriz, el director notó su incomodidad y decidió dejar esa escena, así que no se tuvo que volver a grabar.

“Yo me fui muy incómoda y me tomó mucho tiempo procesarlo (...) A partir de ese día yo tomé mucha distancia del compañero con el que grabé la escena y él se tuvo que haber dado cuenta de eso”, mencionó Mar.



En las declaraciones, Mar aseguró que el actor es extranjero y aclaró que esa fue la única vez que sufrió de un acto de abuso durante el ejercicio de su profesión.

(Siga leyendo: Los mensajes de apoyo a Natalia Durán: su hija, Natalia París y otros).

Tendencias EL TIEMPO