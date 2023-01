Marcela Mar tuvo que explantarse las prótesis mamarias debido a una complicación por la que tuvo que ser internada durante varios días. La actriz también hizo un llamado a las mujeres que se realizan procedimientos estéticos.

Marcela Mar habló sobre varios capítulos de su vida pública y sobre lo que la llevó a tomar la decisión de utilizar implantes mamarios durante 25 años.



La bogotana inició su video contando que desde muy joven comenzó en el mundo de la actuación y el modelaje "encontré mi pasión a los ocho años, conseguí mi primer papel a los 12 años y luego el siguiente a los 19".



En su narración menciona que creció en la década de los 90 y que eran referentes personajes como Pamela Anderson y Natalia París. "A mis 18 años tenía un busto pequeño y por eso no me sentía mujer, creía que los chicos que me gustaban no se iban a fijar en mí", continúa.



Las mujeres destacadas y su complejo con el busto que tenía, la llevó a tomar la decisión de ponerse implantes a los 19 años pese a que su familia se oponía.



"Al poco tiempo un [implante] me hizo un rechazo, luego pasé por el quirófano dos veces más. Unos cuantos años después se perforó una y nuevamente tuve que cambiarlas", la actriz narra estos hechos como algo "traumático" en lo que seguía insistiendo.



Pero lo que llevó a Marcela Mar a explantarse sus prótesis mamarias fue su hijo, según narra él sufrió un accidente de tránsito hace 12 años. El shock por el estado de salud de su hijo le generó tiroiditis de hashimoto, una enfermedad autoinmune que causa una disminución global de la actividad orgánica que afecta a funciones metabólicas.



"Yo nunca sabré si mi condición la desarrollé por ese impacto emocional o por las prótesis", añade. Marcela Mar vio un deterioro en su salud y decidió extraer las prótesis mamarias y que ahora se siente mucho mejor. "Hoy se que mi bienestar es más importante, por fin me siento suficiente y me quiero y acepto como soy".



Para finalizar, envió un mensaje a las mujeres que desean retirarse las prótesis mamarias: "si estás pensando en quitártelas te recomiendo que lo hagas".​

