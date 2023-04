La exreina del Carnaval de Barranquilla 2016, Marcela García, anunció el domingo 9 de abril por medio de sus redes sociales que está embarazada.



Por la red social Instagram, García publicó un video en el que puede observarse una ecografía de su bebé y a su esposo muy emocionado.



(Le puede interesar: Conozca qué famosos son vegetarianos en la actualidad).

La exreina deseaba hace un tiempo ser madre y, ahora, celebra lo feliz que la hace la noticia.



"Tenemos 17 semanas de estar viviendo una experiencia que desde ya podemos decir que nos ha cambiado la vida, pero no saben todas las veces que vimos estos videos con lágrimas de tristeza. Han sido 17 semanas de felicidad, de amor desbordado, de alegría compartida, pero también de estadísticas, de términos médicos que jamás habíamos escuchado, de probabilidades en contra, de exámenes y más exámenes, de resultados positivos que nos llevaban al desconsuelo, de teorías, y de mucha, mucha incertidumbre", expresó García en una publicación.



(Le puede interesar: Primera pareja transgénero que dio a luz a bebé en Francia emprende lucha legal).



La influenciadora confesó que no fueron tiempos fáciles tratando de concebir a su bebé, pero que "su fe en Dios" le dio fortaleza para atravesar el proceso.



"Hoy puedo dar testimonio de que a veces cuando creemos que todo está escrito, nos damos cuenta que la última palabra la tiene Dios (...) no podemos creer que finalmente podemos darles la noticia que nos tiene el corazón lleno desde que comenzó este año: ¡Vamos a ser papás!”, dijo en la publicación.



A continuación, el video en cuestión:

Más noticias

Sara Uribe manifestó que bajará dosis de su medicamento contra la depresión

Video: supuesto padre fue captado besando a una joven dentro de una iglesia

Falleció el guitarrista del grupo Abba: Lasse Wellander

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS