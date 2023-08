Por medio de las redes sociales se viralizó el momento en el que 'Marce', la recicladora recibe el reconocimiento de la Asamblea de la Juventud, una plataforma gestionada por American Field Service (AFS).



Este evento promueve la red global de jóvenes, líderes y agentes de cambio a través del intercambio, la educación y el espíritu empresarial. Sin embargo, las redes sociales explotaron al conocer que una joven egresada de la Universidad Javeriana está detrás de este personaje.



“Reciclamores no puedo creer que esto me esté pasando, en la asamblea de la juventud en Nueva York me gané el reconocimiento a 'mejor historia de impacto'", describió en su video.

Reciclamores no puedo creer que esto me esté pasando 🥹 en la asamblea de la juventud en Nueva York me gané el reconocimiento a “mejor historia de impacto” 🙌🏼🤩😭



¡Los quiero resto mis reciclamores y que viva Colombia! 🇨🇴😘 pic.twitter.com/yNnTj0iDtt — Marce La Recicladora (@marcelarecicla1) August 15, 2023

Cabe resaltar que en varias oportunidades Sara Samaniego ha manifestado que 'Marce', la recicladora, es un personaje que ella creó y que inicialmente era un personaje masculino: "Cuando yo pensé en un reciclador siempre pensé en reciclador hombre".



"Hay gente que no entiende este dúo dinámico, no entiende que esto no es un engaño y a mí me comenzó a generar una inseguridad en la medida en la que no era marce", manifestó en 'La red'.



¿Quién es Sara Samaniego?

La joven es comunicadora Social de la Universidad Javeriana y activista ambiental, este personaje se creó hacia 2019 y el primer video fue subido a YouTube en mayo. La joven cuenta que la idea era que ella editara el contenido hasta que una amiga le dijo que el personaje que buscaba era Sara.



En sus redes sociales, la egresada de la Javeriana muestra su vida como una persona normal y fuera de su personaje.



En sus redes sociales personajes, Sara Samaniego tiene 25 mil seguidores y muestra su vida fuera del personaje, viajes a Nueva York, Munich, Brasil y otros lugares del mundo hacen parte de su perfil.

Sara también ha dedicado parte de su vida a conocer Colombia, lugares como San José del Guaviare, Magdalena y Riohacha, se suman a sus viajes.

Cabe destacar que en el perfil de Instagram de 'Marce', la recicladora hay un video fijado en el que Sara Samaniego cuenta la historia del personaje y los logros que ha tenido con este.

